Главные новости Екатеринбурга 17.12.2018
Запись эфира от 17 декабря 2018г.
Каждый пятый вызов опасен для жизни врачей: еще один фельдшер скорой пострадал от буйного пациента. Как укротить агрессивных больных?
Сладкая жизнь уральской невесты: на жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники. Почему Динара не рада такой популярности?
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Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
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Гроза бюджетных столовых идет в гости к самым разным екатеринбуржцам, чтобы приготовить вместе с ними ТО САМОЕ блюдо. Ведь завтра заканчивает рождественский пост.