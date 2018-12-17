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Главные новости Екатеринбурга 17.12.2018

Запись эфира от 17 декабря 2018г.

    Каждый пятый вызов опасен для жизни врачей: еще один фельдшер скорой пострадал от буйного пациента. Как укротить агрессивных больных?

    Сладкая жизнь уральской невесты: на жительницу Первоуральска свалилась неожиданная слава и поклонники. Почему Динара не рада такой популярности?

    Мастер на все руки? Мужчина под видом эксперта по окнам обокрал пенсионера. Его лицо может быть знакомо и другим

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    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Александр Шульга
    Александр Харитонов
    Юрий Шумков
    Теги:
    грипп, Новый год, свиньи, скорая помощь, ЧП, уголовное дело, конкурс красоты, полиция, МФЦ, Александр Шульга, Александр Харитонов, Юрий Шумков

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