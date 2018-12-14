Главные новости Екатеринбурга 14.12.2018
Запись эфира от 14 декабря 2018г.
Главные новости сегодня:
От двух тысяч до миллиона. Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца. Где искать тех агентов?
Локомотив в тупике. Главу свердловской железной дороги обвиняют в получении взятки. На что брал?
Юные артисты цирка вступились за Марчевского. Воспитанники детской школы собирают подписи. Поможет ли?
Пока дойдешь — уже мама домой позовёт. В Черноусово детскую горку установили в чистом поле. Кого накажут за это?
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Убили стиль
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Цирк, драмтеатр, завод ОЦМ и еще четыре объекта советского модернизма Екатеринбурга, которые не пережили реконструкцию.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
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Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».