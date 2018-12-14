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Главные новости Екатеринбурга 14.12.2018

Запись эфира от 14 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    От двух тысяч до миллиона. Екатеринбуржец пытается получить страховку за погибшего на фронте отца. Где искать тех агентов?

    Локомотив в тупике. Главу свердловской железной дороги обвиняют в получении взятки. На что брал?

    Юные артисты цирка вступились за Марчевского. Воспитанники детской школы собирают подписи. Поможет ли?

    Пока дойдешь — уже мама домой позовёт. В Черноусово детскую горку установили в чистом поле. Кого накажут за это?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Анатолий Марчевский
    Михаил Вяткин
    Теги:
    взятка, цирк, туман, Анатолий Марчевский, Михаил Вяткин

    Новое и интересное

    Убили стиль
    Городские истории
    Убили стиль
    Цирк, драмтеатр, завод ОЦМ и еще четыре объекта советского модернизма Екатеринбурга, которые не пережили реконструкцию.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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