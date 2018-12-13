Главные новости Екатеринбурга 13.12.2018
Запись эфира от 13 декабря 2018г.
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Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга. Какие новые приключения ждут дерево теперь?
Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга. Какие новые приключения ждут дерево теперь?
Прощай, шаурма и фейерверки! Депутаты думают, что делать с нелегальными киосками. Какие ларьки спасутся?
Тагил недоволен мусором. Как реформа и новый сбор взбудоражила область. Ждать ли такого в столице Урала?
Солдат вернулся домой. Спустя десятки лет после окончания войны семьи узнают о судьбе своих погибших.
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Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Сумма мнений Σ
В первый класс, как в первый раз
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Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.