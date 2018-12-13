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Главные новости Екатеринбурга 13.12.2018

Запись эфира от 13 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Установление вертикали. Главная ёлка добралась до центра Екатеринбурга. Какие новые приключения ждут дерево теперь?

    Прощай, шаурма и фейерверки! Депутаты думают, что делать с нелегальными киосками. Какие ларьки спасутся?

    Тагил недоволен мусором. Как реформа и новый сбор взбудоражила область. Ждать ли такого в столице Урала?

    Солдат вернулся домой. Спустя десятки лет после окончания войны семьи узнают о судьбе своих погибших.

    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Сумма мнений Σ
    В первый класс, как в первый раз
    В первый класс, как в первый раз
    От Светланы Зенковой
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    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    От Надежды Марковой
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.