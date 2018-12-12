Главная «ЕТВ»ПрограммыГлавные новости Екатеринбурга

Главные новости Екатеринбурга 12.12.2018

Запись эфира от 12 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Как пир во время чумы. Повышение зарплаты мэру и руководителям гордумы отменяется. Как это восприняли обделенные и народ?

    Репетиция стихии. Дорожные службы отрабатывают опасные ситуации на трассах. К чему готовиться водителям этой зимой?

    Что же с елкой? Главная лесная красавица грядущих праздников завершает свое злополучное путешествие. Когда ее все-таки доставят в центр города?

    Из лаборатории на обложку. Уральская пенсионерка после карьеры научного сотрудника стала фотомоделью. Как быстро завоевать популярность?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.