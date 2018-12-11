Главные новости Екатеринбурга 11.12.2018

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Филиал ледового городка. Главная ёлка Екатеринбурга застряла в Дружинино , где уже радует местных жителей. Когда же на нашей улице будет праздник?





Не обсуждается. Губернатор Куйвашев объявил войну пересудам в своем аппарате. Какие санкции ждут сплетников?





Себя не обделили. Депутаты гордумы будут получать солидные премии — в размере оклада за два года. Не многовато ли?





Подожгли — и бегите. В Екатеринбурге прошел мастер-класс по использованию петард и фейерверков. Как не испортить Новый год?