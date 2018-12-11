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Главные новости Екатеринбурга 11.12.2018

Запись эфира от 11 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Филиал ледового городка. Главная ёлка Екатеринбурга застряла в Дружинино, где уже радует местных жителей. Когда же на нашей улице будет праздник?

    Не обсуждается. Губернатор Куйвашев объявил войну пересудам в своем аппарате. Какие санкции ждут сплетников?

    Себя не обделили. Депутаты гордумы будут получать солидные премии — в размере оклада за два года. Не многовато ли?

    Подожгли — и бегите. В Екатеринбурге прошел мастер-класс по использованию петард и фейерверков. Как не испортить Новый год?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Александр Высокинский
    Евгений Куйвашев
    Сергей Светлаков
    Теги:
    бюджет, гордума, депутат, глава Екатеринбурга, ледовый городок, Александр Высокинский, Евгений Куйвашев, Сергей Светлаков

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