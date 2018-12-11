Главные новости Екатеринбурга 11.12.2018
Запись эфира от 11 декабря 2018г.
Главные новости сегодня:
Филиал ледового городка. Главная ёлка Екатеринбурга застряла в Дружинино, где уже радует местных жителей. Когда же на нашей улице будет праздник?
Не обсуждается. Губернатор Куйвашев объявил войну пересудам в своем аппарате. Какие санкции ждут сплетников?
Себя не обделили. Депутаты гордумы будут получать солидные премии — в размере оклада за два года. Не многовато ли?
Подожгли — и бегите. В Екатеринбурге прошел мастер-класс по использованию петард и фейерверков. Как не испортить Новый год?
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В первый класс, как в первый раз