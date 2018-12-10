Главные новости Екатеринбурга 10.12.2018
Запись эфира от 10 декабря 2018г.
Сегодня в программе:
Сгорели заживо. Внук-дошколёнок не бросил деда в беде, оба погибли. Подробности трагедии в Режевском районе.
Верните Майку! У пенсионерки с больным сердцем посреди бела дня украли собаку. Неужели это спланированное преступление?
Цирк не уехал, клоун хочет остаться. Чтобы вернуться на рабочее место, Анатолий Марчевский привлек полицию. Получилось?
Из-за одного высказывания ликвидируют целый департамент. Где будет работать чиновница, считавшая, что «государство нам ничего не должно».
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.