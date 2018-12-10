Главные новости Екатеринбурга 10.12.2018

Сегодня в программе:





Сгорели заживо. Внук-дошколёнок не бросил деда в беде , оба погибли. Подробности трагедии в Режевском районе.





Верните Майку! У пенсионерки с больным сердцем посреди бела дня украли собаку. Неужели это спланированное преступление?





Цирк не уехал , клоун хочет остаться. Чтобы вернуться на рабочее место , Анатолий Марчевский привлек полицию. Получилось?



