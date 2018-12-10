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Главные новости Екатеринбурга 10.12.2018

Запись эфира от 10 декабря 2018г.

    Сегодня в программе:

    Сгорели заживо. Внук-дошколёнок не бросил деда в беде, оба погибли. Подробности трагедии в Режевском районе.

    Верните Майку! У пенсионерки с больным сердцем посреди бела дня украли собаку. Неужели это спланированное преступление?

    Цирк не уехал, клоун хочет остаться. Чтобы вернуться на рабочее место, Анатолий Марчевский привлек полицию. Получилось?

    Из-за одного высказывания ликвидируют целый департамент. Где будет работать чиновница, считавшая, что «государство нам ничего не должно».
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:

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