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Главные новости Екатеринбурга 07.12.2018

Запись эфира от 07 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Салют, киоски! В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков. Зачем портить людям праздник?

    «Пятый» фасад и психология жизни среди небоскребов. На форуме 100+, наконец, взглянули на город свысока. Где появится Уральский Манхэттен?

    Мошенничество в деталях. После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями. Куда делись родные?

    Всему голова. На екатеринбургской сцене «Щелкунчика» танцуют с закрытыми глазами — из-за гигантских масок. К чему такие сложности?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
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    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.