Главные новости Екатеринбурга 07.12.2018
Запись эфира от 07 декабря 2018г.
Главные новости сегодня:
Салют, киоски! В Екатеринбурге сносят нелегальные точки продажи фейерверков. Зачем портить людям праздник?
«Пятый» фасад и психология жизни среди небоскребов. На форуме 100+, наконец, взглянули на город свысока. Где появится Уральский Манхэттен?
Мошенничество в деталях. После ареста имущества горожанину вернули машину с дешевыми запчастями. Куда делись родные?
Всему голова. На екатеринбургской сцене «Щелкунчика» танцуют с закрытыми глазами — из-за гигантских масок. К чему такие сложности?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.