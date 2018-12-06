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Главные новости Екатеринбурга 06.12.2018

Запись эфира от 06 декабря 2018г.

    Сегодня в программе:

    Дом-бриллиант и каменная музыка. Екатеринбург станет столицей уникальных зданий. О чем говорят на открывшемся сегодня Форуме 100+?

    Супер-травматичная коррекция. Пластические хирурги едва не погубили пациентку. Сколько теперь заплатят?

    А теперь приступаем к водным процедурам. Жильцы дома на Сортировке устали сушить стояк. Сколько этажей уже подтопило?

    Больше не придется ночами стоять в очередях. В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы. Как процедура выглядит теперь?

    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
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