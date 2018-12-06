Главные новости Екатеринбурга 06.12.2018

Сегодня в программе:





Дом-бриллиант и каменная музыка. Екатеринбург станет столицей уникальных зданий. О чем говорят на открывшемся сегодня Форуме 100+?





Супер-травматичная коррекция. Пластические хирурги едва не погубили пациентку. Сколько теперь заплатят?





А теперь приступаем к водным процедурам. Жильцы дома на Сортировке устали сушить стояк. Сколько этажей уже подтопило?





Больше не придется ночами стоять в очередях. В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы. Как процедура выглядит теперь?



