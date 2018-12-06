Главные новости Екатеринбурга 06.12.2018
Запись эфира от 06 декабря 2018г.
Сегодня в программе:
Дом-бриллиант и каменная музыка. Екатеринбург станет столицей уникальных зданий. О чем говорят на открывшемся сегодня Форуме 100+?
Супер-травматичная коррекция. Пластические хирурги едва не погубили пациентку. Сколько теперь заплатят?
А теперь приступаем к водным процедурам. Жильцы дома на Сортировке устали сушить стояк. Сколько этажей уже подтопило?
Больше не придется ночами стоять в очередях. В Екатеринбурге поменялись правила приема детей в первые классы. Как процедура выглядит теперь?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.