Главные новости Екатеринбурга 05.12.2018
Запись эфира от 05 декабря 2018г.
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С высоты положения: форум 100+ собрал именитых архитекторов и дизайнеров. В повестке: небоскрёбы, новая филармония и объединение с Нижним Тагилом
Кто много работает, тот много зарабатывает? Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе. На сколько?
Вы прибываете в аэропорт имени… Акинфия Демидова. Промышленник обошел в голосовании Бажова и Жукова. Как за одну ночь можно выбиться в лидеры?
Искусство с чистого листа: эко-активистка в качестве холста использует кассовые чеки. Как это поможет спасти планету?
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Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.