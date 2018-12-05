Главные новости Екатеринбурга 05.12.2018

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С высоты положения: форум 100+ собрал именитых архитекторов и дизайнеров. В повестке: небоскрёбы , новая филармония и объединение с Нижним Тагилом





Кто много работает , тот много зарабатывает? Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе. На сколько?





Вы прибываете в аэропорт имени… Акинфия Демидова. Промышленник обошел в голосовании Бажова и Жукова. Как за одну ночь можно выбиться в лидеры?





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