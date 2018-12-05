Главная «ЕТВ»ПрограммыГлавные новости Екатеринбурга

Главные новости Екатеринбурга 05.12.2018

Запись эфира от 05 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    С высоты положения: форум 100+ собрал именитых архитекторов и дизайнеров. В повестке: небоскрёбы, новая филармония и объединение с Нижним Тагилом

    Кто много работает, тот много зарабатывает? Мэр Екатеринбурга предложил повысить оклад депутатам и себе. На сколько?

    Вы прибываете в аэропорт имени… Акинфия Демидова. Промышленник обошел в голосовании Бажова и Жукова. Как за одну ночь можно выбиться в лидеры?

    Искусство с чистого листа: эко-активистка в качестве холста использует кассовые чеки. Как это поможет спасти планету?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Главные новости Екатеринбурга
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
    От Ирины Шутько
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.