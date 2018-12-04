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Главные новости Екатеринбурга 04.12.2018

Запись эфира от 04 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Насолили. Реагенты, которыми посыпают свердловские трассы, манят… лосей. Как избежать аварий?

    Держать высоту. Жильцы старого дома не пускают на чердак ремонтников. Почему их не пугает даже суд?

    Кристальная сказка. Под Екатеринбургом начали пилить лёд для городка на центральной площади. Почему кирпичи для зимнего городка стали золотыми?

    Уральская Аррива. Мексиканский болельщик открыл в Екатеринбурге аутентичный бар. Как веселятся латиноамериканцы?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Мария Новикова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.