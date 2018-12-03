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Главные новости Екатеринбурга 03.12.2018

Запись эфира от 03 декабря 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Всеобщая проверка на ВИЧ. Екатеринбург подписал конвенцию по борьбе со СПИДом. Удастся ли взять вирус под контроль за два года?

    Проветрите самолет. Группа Чайф чуть не сварилась по пути из Новосибирска в Екатеринбург. Почему в тропосфере стало жарко, как в тропиках?

    Бегуны подружились с автомобилистами: полумарафон «Европа-Азия» показал, как бегать в городе, не создавая пробок. Изучаем маршрут

    И форум дедов: в гости к Урал Морозу приехали коллеги из регионов России. Как кисет и губная гармошка помогают исполнять желания?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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    От Ирины Шутько
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