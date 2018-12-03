Главные новости Екатеринбурга 03.12.2018

Главные новости сегодня:





Всеобщая проверка на ВИЧ. Екатеринбург подписал конвенцию по борьбе со СПИДом. Удастся ли взять вирус под контроль за два года?





Проветрите самолет. Группа Чайф чуть не сварилась по пути из Новосибирска в Екатеринбург. Почему в тропосфере стало жарко , как в тропиках?





Бегуны подружились с автомобилистами: полумарафон « Европа-Азия» показал , как бегать в городе , не создавая пробок. Изучаем маршрут





И форум дедов: в гости к Урал Морозу приехали коллеги из регионов России. Как кисет и губная гармошка помогают исполнять желания?