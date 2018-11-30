Главные новости Екатеринбурга 30.11.2018
Запись эфира от 30 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Она должна быть с семьей: в суде решали судьбу 13-летней девочки, участвовавшей в расправе над инвалидом. В спецпреемник или обратно домой?
Что в имени тебе моем? Бажов и Демидов вступили в конкуренцию, но развязка уже близко. Результаты последнего дня голосования.
Нет фото, нет премии: сотрудники МФЦ обвинили руководство в несправедливости. Почему быть скромным финансово невыгодно?
Пассажир в партере: привокзальные поэты устроили перфоманс со стихами и фото. Кому нужна рифма в дорогу?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.