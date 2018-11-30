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Главные новости Екатеринбурга 30.11.2018

Запись эфира от 30 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Она должна быть с семьей: в суде решали судьбу 13-летней девочки, участвовавшей в расправе над инвалидом. В спецпреемник или обратно домой?

    Что в имени тебе моем? Бажов и Демидов вступили в конкуренцию, но развязка уже близко. Результаты последнего дня голосования.

    Нет фото, нет премии: сотрудники МФЦ обвинили руководство в несправедливости. Почему быть скромным финансово невыгодно?

    Пассажир в партере: привокзальные поэты устроили перфоманс со стихами и фото. Кому нужна рифма в дорогу?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
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    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
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    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
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