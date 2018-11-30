Главные новости Екатеринбурга 30.11.2018

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Она должна быть с семьей: в суде решали судьбу 13-летней девочки , участвовавшей в расправе над инвалидом. В спецпреемник или обратно домой?





Что в имени тебе моем? Бажов и Демидов вступили в конкуренцию , но развязка уже близко. Результаты последнего дня голосования.







Нет фото , нет премии: сотрудники МФЦ обвинили руководство в несправедливости. Почему быть скромным финансово невыгодно?





Пассажир в партере: привокзальные поэты устроили перфоманс со стихами и фото. Кому нужна рифма в дорогу?