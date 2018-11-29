Главные новости Екатеринбурга 29.11.2018
Запись эфира от 29 ноября 2018г.
Главные новости сегодня:
«Умный город» или вторая ветка метро: какие проекты все-таки реализуют в Екатеринбурге, но уже без ЭКСПО. И хватит ли денег?
Еда в контейнерах — екатеринбуржцы ищут продукты на помойке. Правда, одних туда гонит нужда, других — модное веяние. Кто такие фриганы и что они едят?
Малыша вывели из медикаментозной комы, но прогнозов врачи не дают: как чувствуют себя пострадавшие пешеходы, попавшие под колеса Хонды.
ВИЧ уже давно болезнь не только асоциальных слоев населения: почему сегодня в группе риска те, кому за 50
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.