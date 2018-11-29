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Главные новости Екатеринбурга 29.11.2018

Запись эфира от 29 ноября 2018г.

    Главные новости сегодня:

    «Умный город» или вторая ветка метро: какие проекты все-таки реализуют в Екатеринбурге, но уже без ЭКСПО. И хватит ли денег?

    Еда в контейнерах — екатеринбуржцы ищут продукты на помойке. Правда, одних туда гонит нужда, других — модное веяние. Кто такие фриганы и что они едят?

    Малыша вывели из медикаментозной комы, но прогнозов врачи не дают: как чувствуют себя пострадавшие пешеходы, попавшие под колеса Хонды.

    ВИЧ уже давно болезнь не только асоциальных слоев населения: почему сегодня в группе риска те, кому за 50
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Алексей Фаюстов
    Гости:
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    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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