Главные новости Екатеринбурга 29.11.2018

Главные новости сегодня:





« Умный город» или вторая ветка метро: какие проекты все-таки реализуют в Екатеринбурге , но уже без ЭКСПО. И хватит ли денег?





Еда в контейнерах — екатеринбуржцы ищут продукты на помойке. Правда , одних туда гонит нужда , других — модное веяние. Кто такие фриганы и что они едят?





Малыша вывели из медикаментозной комы , но прогнозов врачи не дают: как чувствуют себя пострадавшие пешеходы , попавшие под колеса Хонды.



