Главные новости Екатеринбурга 28.11.2018
Запись эфира от 28 ноября 2018г.
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Кто здесь бестолочь? Депутат Городской думы оскорбил всех журналистов одним словом. В чем причины несдержанности?
Слишком свободная тема: ученики 115 школы Екатеринбурга нарисовали плакаты на тему гомосексуализма. Одобряют ли родители?
Трамвай для одного пассажира. Александру Высокинскому показали новый низкопольник. Когда увидим новинку на улицах?
Ссылка в Сибирь: в чем так провинились мадагаскарские лемуры, что их из чешского зоопарка отправили в Читу?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.