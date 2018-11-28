Главные новости Екатеринбурга 28.11.2018

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Кто здесь бестолочь? Депутат Городской думы оскорбил всех журналистов одним словом. В чем причины несдержанности?





Слишком свободная тема: ученики 115 школы Екатеринбурга нарисовали плакаты на тему гомосексуализма. Одобряют ли родители?





Трамвай для одного пассажира. Александру Высокинскому показали новый низкопольник. Когда увидим новинку на улицах?





