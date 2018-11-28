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Главные новости Екатеринбурга 28.11.2018

Запись эфира от 28 ноября 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Кто здесь бестолочь? Депутат Городской думы оскорбил всех журналистов одним словом. В чем причины несдержанности?

    Слишком свободная тема: ученики 115 школы Екатеринбурга нарисовали плакаты на тему гомосексуализма. Одобряют ли родители?

    Трамвай для одного пассажира. Александру Высокинскому показали новый низкопольник. Когда увидим новинку на улицах?

    Ссылка в Сибирь: в чем так провинились мадагаскарские лемуры, что их из чешского зоопарка отправили в Читу?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Александр Пугачев
    Гости:
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    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.