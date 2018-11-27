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Главные новости Екатеринбурга 27.11.2018

Запись эфира от 27 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Паранормальное преступление. Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом. Кто еще попал под чары воровки-экстрасенса?

    Вам письмо! Почтальон ищет владельцев посылок через интернет. Чем горожане отплатили за заботу?

    Старая сказка на новый лад. В Музкомедии репетируют анонимный мюзикл Колобок в режиме онлайн. Как незнакомые друг с другом люди за 5 дней поставят спектакль?

    Рыжая плутовка, всех обманет ловко. В семье первоуральцев поселилась лиса. Почему патрикеевна, сколько не корми, в лес глядит?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Артемий Захаров
    Гости:
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