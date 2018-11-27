Главные новости Екатеринбурга 27.11.2018

Сегодня в программе:





Паранормальное преступление. Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом. Кто еще попал под чары воровки-экстрасенса?





Вам письмо! Почтальон ищет владельцев посылок через интернет. Чем горожане отплатили за заботу?





Старая сказка на новый лад. В Музкомедии репетируют анонимный мюзикл Колобок в режиме онлайн. Как незнакомые друг с другом люди за 5 дней поставят спектакль?



