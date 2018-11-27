Главные новости Екатеринбурга 27.11.2018
Запись эфира от 27 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Паранормальное преступление. Сотрудница ломбарда вынесла золото и драгоценности под гипнозом. Кто еще попал под чары воровки-экстрасенса?
Вам письмо! Почтальон ищет владельцев посылок через интернет. Чем горожане отплатили за заботу?
Старая сказка на новый лад. В Музкомедии репетируют анонимный мюзикл Колобок в режиме онлайн. Как незнакомые друг с другом люди за 5 дней поставят спектакль?
Рыжая плутовка, всех обманет ловко. В семье первоуральцев поселилась лиса. Почему патрикеевна, сколько не корми, в лес глядит?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.