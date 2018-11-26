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Главные новости Екатеринбурга 26.11.2018

Запись эфира от 26 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Проиграли, но обрели бесценный опыт. ЭКСПО 2025 пройдет в японской Осаке. Чем утешится Екатеринбург?

    Борьба за мусор. Тюменская компания через суд отстаивает право прибраться в уральской столице. Сколько это будет стоить?

    И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение. Как здоровье?

    Дискотека начинается с вешалки. Почему гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта звезд 90-х?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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