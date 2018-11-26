Главные новости Екатеринбурга 26.11.2018

Сегодня в программе:





Проиграли , но обрели бесценный опыт. ЭКСПО 2025 пройдет в японской Осаке. Чем утешится Екатеринбург?





Борьба за мусор. Тюменская компания через суд отстаивает право прибраться в уральской столице. Сколько это будет стоить?





И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение. Как здоровье?





Дискотека начинается с вешалки. Почему гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта звезд 90-х?