Главные новости Екатеринбурга 26.11.2018
Запись эфира от 26 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Проиграли, но обрели бесценный опыт. ЭКСПО 2025 пройдет в японской Осаке. Чем утешится Екатеринбург?
Борьба за мусор. Тюменская компания через суд отстаивает право прибраться в уральской столице. Сколько это будет стоить?
И все-таки — помогите. Семья пострадавших на Фурманова собирает средства на их лечение. Как здоровье?
Дискотека начинается с вешалки. Почему гардероб стал точкой преткновения для гостей концерта звезд 90-х?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.