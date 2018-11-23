Главные новости Екатеринбурга 23.11.2018

Выборы десятилетия. Екатеринбург замер в ожидании результатов голосования за столицу ЭКСПО 2025. Что предлагают конкуренты?





Домашний арест или сизо? Суд рассмотрел апелляцию водителя , сбившего трех человек на Фурманова. Как себя чувствуют пострадавшие?





Садовые пироманы. В Верх-Исетском районе участились пожары на дачах. Кого подозревают?





И кто празднику рад. В городе обсуждают празднование 300летия Екатеринбурга. Что готовят?

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