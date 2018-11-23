Главные новости Екатеринбурга 23.11.2018
Запись эфира от 23 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Выборы десятилетия. Екатеринбург замер в ожидании результатов голосования за столицу ЭКСПО 2025. Что предлагают конкуренты?
Домашний арест или сизо? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек на Фурманова. Как себя чувствуют пострадавшие?
Садовые пироманы. В Верх-Исетском районе участились пожары на дачах. Кого подозревают?
И кто празднику рад. В городе обсуждают празднование 300летия Екатеринбурга. Что готовят?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.