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Главные новости Екатеринбурга 23.11.2018

Запись эфира от 23 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Выборы десятилетия. Екатеринбург замер в ожидании результатов голосования за столицу ЭКСПО 2025. Что предлагают конкуренты?

    Домашний арест или сизо? Суд рассмотрел апелляцию водителя, сбившего трех человек на Фурманова. Как себя чувствуют пострадавшие?

    Садовые пироманы. В Верх-Исетском районе участились пожары на дачах. Кого подозревают?

    И кто празднику рад. В городе обсуждают празднование 300летия Екатеринбурга. Что готовят?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
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    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
    25 января в 19:00
    С Андрей Гавриловский, Мария Головина, Екатерина Сибирцева, Александр Высокинский
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