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Главные новости Екатеринбурга 22.11.2018

Запись эфира от 22 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Негодная Золушка. На скандально известном комбинате питания, из-за которого не раз травились дети, идут обыски. Что нашли?

    Ярмарка друзей. Горожан будут учить, как выбрать питомца и спасти ему жизнь. Почему не всем нужен четвероногий друг?

    Зимние забавы. После снегопада Екатеринбург встал в 9-бальные пробки. Расчистят ли дорогу коммунальщики?

    Десант с двойным дном. ЭКСПО-матрешки приехали в Париж, чтобы поддержать Екатеринбург. Чем еще удивят?
    Ведущие:
    Владислав Горин
    Мария Новикова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
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