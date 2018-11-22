Главные новости Екатеринбурга 22.11.2018
Запись эфира от 22 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Негодная Золушка. На скандально известном комбинате питания, из-за которого не раз травились дети, идут обыски. Что нашли?
Ярмарка друзей. Горожан будут учить, как выбрать питомца и спасти ему жизнь. Почему не всем нужен четвероногий друг?
Зимние забавы. После снегопада Екатеринбург встал в 9-бальные пробки. Расчистят ли дорогу коммунальщики?
Десант с двойным дном. ЭКСПО-матрешки приехали в Париж, чтобы поддержать Екатеринбург. Чем еще удивят?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.