Главные новости Екатеринбурга 22.11.2018

Негодная Золушка. На скандально известном комбинате питания , из-за которого не раз травились дети , идут обыски. Что нашли?





Ярмарка друзей. Горожан будут учить , как выбрать питомца и спасти ему жизнь. Почему не всем нужен четвероногий друг?





Зимние забавы. После снегопада Екатеринбург встал в 9-бальные пробки. Расчистят ли дорогу коммунальщики?



