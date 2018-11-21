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Главные новости Екатеринбурга 21.11.2018

Запись эфира от 21 ноября 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Школьница стала заложницей рейсового автобуса: девочку не выпускали из салона несколько остановок. В чем провинился ребенок?

    Трудности перевода. денег: большинство автомобилистов пытаются соблюдать правила платных парковок. Но что мешает им пользоваться паркоматами?

    Врачи отменили инвалидность: уникальная операция вернула пенсионерку к жизни. Как «запылесосили» опасный тромб в головном мозге.

    Австралия, Непал, Грузия, Россия — фестиваль Инклюзив — арт собрал особенных людей со всего мира. Что они «натворят» в Екатеринбурге?
    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Александр Пугачев
    Гости:
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    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    В первый класс, как в первый раз
    25 января в 19:30
    С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
    Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.