Главные новости Екатеринбурга 21.11.2018
Запись эфира от 21 ноября 2018г.
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Врачи отменили инвалидность: уникальная операция вернула пенсионерку к жизни. Как «запылесосили» опасный тромб в головном мозге.
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