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Главные новости Екатеринбурга 20.11.2018

Запись эфира от 20 ноября 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Такси «Не везет». Нетрезвый водитель вылетел с дороги вместе с пассажиром. Почему компенсировать ущерб будет сложно?

    Совсем озверели. Утки, белки и лисы выходят в город в поисках еды. Чем грозит встреча с голодающими?

    Дом в осаде. Единственный выезд из двора перегородили бетонными блоками. Как найти выход из тупика?

    Вива ля Мексика. Южноамериканские болельщики после Чемпионата мира остались в Екатеринбурге. Как играть в пеньяту и где попробовать чуррос?
    Ведущие:
    Алексей Фаюстов
    Мария Новикова
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    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
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