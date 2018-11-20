Главные новости Екатеринбурга 20.11.2018
Запись эфира от 20 ноября 2018г.
Главные новости сегодня:
Такси «Не везет». Нетрезвый водитель вылетел с дороги вместе с пассажиром. Почему компенсировать ущерб будет сложно?
Совсем озверели. Утки, белки и лисы выходят в город в поисках еды. Чем грозит встреча с голодающими?
Дом в осаде. Единственный выезд из двора перегородили бетонными блоками. Как найти выход из тупика?
Вива ля Мексика. Южноамериканские болельщики после Чемпионата мира остались в Екатеринбурге. Как играть в пеньяту и где попробовать чуррос?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.