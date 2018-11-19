Главные новости Екатеринбурга 19.11.2018

Сегодня в программе:





Перелом носа и глазницы. Новое нападение на бригаду скорой помощи на вызове. Почему медики это не комментируют?





По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр. Почему из-за факела разгорелся скандал?





Красный наш. У станции Чкаловская установили знак , разрешающий проезд на запрещающий свет. Почему нововведение еще не попало в ПДД , но уже появилось на дорогах?





Праздник к нам приходит. Парковку на площади 1905 года закрывают ради ледового городка. Когда зажгут главную ёлку города?



