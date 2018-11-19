Главные новости Екатеринбурга 19.11.2018
Запись эфира от 19 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Перелом носа и глазницы. Новое нападение на бригаду скорой помощи на вызове. Почему медики это не комментируют?
По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр. Почему из-за факела разгорелся скандал?
Красный наш. У станции Чкаловская установили знак, разрешающий проезд на запрещающий свет. Почему нововведение еще не попало в ПДД, но уже появилось на дорогах?
Праздник к нам приходит. Парковку на площади 1905 года закрывают ради ледового городка. Когда зажгут главную ёлку города?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Главные новости Екатеринбурга 25.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.