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Главные новости Екатеринбурга 19.11.2018

Запись эфира от 19 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Перелом носа и глазницы. Новое нападение на бригаду скорой помощи на вызове. Почему медики это не комментируют?

    По пути на Универсиаду. По Екатеринбургу пронесли символ студенческих игр. Почему из-за факела разгорелся скандал?

    Красный наш. У станции Чкаловская установили знак, разрешающий проезд на запрещающий свет. Почему нововведение еще не попало в ПДД, но уже появилось на дорогах?

    Праздник к нам приходит. Парковку на площади 1905 года закрывают ради ледового городка. Когда зажгут главную ёлку города?

    Ведущие:
    Вероника Новосёлова
    Артемий Захаров
    Гости:
    Теги:

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