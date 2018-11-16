Главные новости Екатеринбурга 16.11.2018
Запись эфира от 16 ноября 2018г.
Главные новости сегодня:
Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков. Чем прославились?
Разговоры не о прекрасном. Спасатели провели беседы с любителями подледного лова. Почему не отговаривали потерпеть?
Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019. Когда и где можно будет увидеть символ?
Кто кого. Сезон охоты на браконьеров начался в Свердловской области. Много ли в лесах нарушителей?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.