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Главные новости Екатеринбурга 16.11.2018

Запись эфира от 16 ноября 2018г.

    Главные новости сегодня:

    Прощайте, дондики. В Екатеринбурге осудили банду черных похоронщиков. Чем прославились?

    Разговоры не о прекрасном. Спасатели провели беседы с любителями подледного лова. Почему не отговаривали потерпеть?

    Чтобы не погасло. В город привезли огонь Универсиады-2019. Когда и где можно будет увидеть символ?

    Кто кого. Сезон охоты на браконьеров начался в Свердловской области. Много ли в лесах нарушителей?
    Ведущие:
    Мария Новикова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
    Любовь к сварке
    ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
    Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
    25 января в 14:00
    С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
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