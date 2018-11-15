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Главные новости Екатеринбурга 15.11.2018

Запись эфира от 15 ноября 2018г.

    Сегодня в программе:

    Пил или не пил? Водитель Хонды прошел несколько экспертиз. Что они показали? Продолжаем следить за расследованием страшного ДТП на Фурманова

    Обеды на двойку! В школьных столовых питаться опасно для здоровья — уверены родители учеников. Согласна ли с ними прокуратура?

    390 граммов — это уже человек. Как врачи помогают детям-торопыжкам, родившихся раньше срока, выжить вне утробы матери

    Синтетическая норка или шуба из собаки? Кто хотел нагреться на екатеринбуржцах, продавая поддельный мех?

    Ведущие:
    Владислав Горин
    Вероника Новосёлова
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

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    25 января в 19:30
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