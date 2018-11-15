Главные новости Екатеринбурга 15.11.2018
Запись эфира от 15 ноября 2018г.
Сегодня в программе:
Пил или не пил? Водитель Хонды прошел несколько экспертиз. Что они показали? Продолжаем следить за расследованием страшного ДТП на Фурманова
Обеды на двойку! В школьных столовых питаться опасно для здоровья — уверены родители учеников. Согласна ли с ними прокуратура?
390 граммов — это уже человек. Как врачи помогают детям-торопыжкам, родившихся раньше срока, выжить вне утробы матери
Синтетическая норка или шуба из собаки? Кто хотел нагреться на екатеринбуржцах, продавая поддельный мех?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.