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Главные новости Екатеринбурга 11.07.2018

Запись эфира от 11 июля 2018г.

    Сегодня в программе:

    Черный квадрат над головой. В квартире на Эльмаше рухнул потолок. Как долго жильцам любоваться открытым небом?

    «Иннопром» народный. В день открытых дверей тестируем самые увлекательные стенды и экспонаты главной промышленной выставки страны. Где можно застрять надолго?

    Окна не открывать. Глубоко не дышать. Несколько районов Екатеринбурга начали превращаться в помойку. Почему жители оставляют мусор прямо на улицах?

    За такими глаз да глаз. Комбинаты, травившие школьников просрочкой, приватизируют. Кто наведет порядок на кухне?

    Ведущие:
    Ольга Павлова
    Александр Пугачев
    Гости:
    Теги:

    Новое и интересное

    Любовь к сварке
    Городские истории
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