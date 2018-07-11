Главные новости Екатеринбурга 11.07.2018

Черный квадрат над головой. В квартире на Эльмаше рухнул потолок. Как долго жильцам любоваться открытым небом?





« Иннопром» народный. В день открытых дверей тестируем самые увлекательные стенды и экспонаты главной промышленной выставки страны. Где можно застрять надолго?





Окна не открывать. Глубоко не дышать. Несколько районов Екатеринбурга начали превращаться в помойку. Почему жители оставляют мусор прямо на улицах?



