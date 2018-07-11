Главные новости Екатеринбурга 11.07.2018
Запись эфира от 11 июля 2018г.
Сегодня в программе:
Черный квадрат над головой. В квартире на Эльмаше рухнул потолок. Как долго жильцам любоваться открытым небом?
«Иннопром» народный. В день открытых дверей тестируем самые увлекательные стенды и экспонаты главной промышленной выставки страны. Где можно застрять надолго?
Окна не открывать. Глубоко не дышать. Несколько районов Екатеринбурга начали превращаться в помойку. Почему жители оставляют мусор прямо на улицах?
За такими глаз да глаз. Комбинаты, травившие школьников просрочкой, приватизируют. Кто наведет порядок на кухне?
Новое и интересное
Любовь к сварке
Городские истории
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Полезняк на ЕТВ. Хоп! Мусорок
Очевидные и невероятные вопросы по мусорной реформе, которая с 1 января началась в Свердловской области.