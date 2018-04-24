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Главные новости Екатеринбурга

Запись эфира от 24 апреля 2018г.

Сегодня в программе:

Смертельно опасный стадион. Первоклассник погиб, пробив голову на спортплощадке. Кто виноват?

А снег идет. В Екатеринбург, несмотря на радужные прогнозы, вернулась зима. Надолго ли к нам?

Реновация по-уральски. Частный сектор уральской столицы пойдет под ковш экскаватора. Каков план?

От сердца к сердцу. Жители дома престарелых связали теплые носки для детей из интерната. Может, стоит жить вместе?

Ведущие:
Вероника Новосёлова
Алексей Фаюстов
Гости:
Николай Коляда
Владимир Крицкий
Алексей Белышев
Александр Якоб
Теги:
школа, трагедия, дом престарелых, погода, Николай Коляда, Владимир Крицкий, Алексей Белышев, Александр Якоб

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