Главные новости Екатеринбурга

Сегодня в программе:

Смертельно опасный стадион. Первоклассник погиб, пробив голову на спортплощадке. Кто виноват?

А снег идет. В Екатеринбург, несмотря на радужные прогнозы, вернулась зима. Надолго ли к нам?

Реновация по-уральски. Частный сектор уральской столицы пойдет под ковш экскаватора. Каков план?

От сердца к сердцу. Жители дома престарелых связали теплые носки для детей из интерната. Может, стоит жить вместе?