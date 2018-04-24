Главные новости Екатеринбурга
Запись эфира от 24 апреля 2018г.
- Александра Аксенова, 26 апреляуровень!
- Владислав Горин, 24 апреляОбсуждение - класс! Алексей, Вероника, какие вы хорошие.
Сегодня в программе:
Смертельно опасный стадион. Первоклассник погиб, пробив голову на спортплощадке. Кто виноват?
А снег идет. В Екатеринбург, несмотря на радужные прогнозы, вернулась зима. Надолго ли к нам?
Реновация по-уральски. Частный сектор уральской столицы пойдет под ковш экскаватора. Каков план?
От сердца к сердцу. Жители дома престарелых связали теплые носки для детей из интерната. Может, стоит жить вместе?
Новое и интересное
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях