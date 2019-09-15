«Уральские пельмени» поздравили Дамира Юсупова с Днем рождения

Актеры шоу « Уральские пельмени» поздравили с днем рождения пилота « Уральских Авиалиний» Дамира Юсупова , который ровно месяц назад посадил самолет на кукурузное поле в подмосковье. Во время концерта в Екатеринбурге Сергей Исаев обратился к Герою России со сцены. Кроме здоровья , удачи и благополучия, « пельмень» пожелал летчику разнообразия в салатах: « хотим , чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы , но и оливье , крабовый и все , что ты любишь», — пошутил Исаев. После чего поздравления хором проскандировали зрители концерта.







Лайнер « Уральских Авиалиний» совершил аварийную посадку через семь минут после взлета в аэропорте « Жуковском». В двигатели угодили чайки , после чего командир экипажа принял решение садиться в кукурузном поле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин мгновенно сориентировались в ситуации и посадили лайнер не выпуская шасси. Никто из пассажиров серьезно не пострадал. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звание героев России.





Дамиру Юсупову 13 сентября исполнилось 42 года. Его поздравлял и коллектив ЕТВ.