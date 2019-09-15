«Уральские пельмени» поздравили Дамира Юсупова с Днем рождения
10:41, 15 Сентябрь 2019
Юмористы и зрители пожелали командиру лайнера разнообразия в салатах.
Актеры шоу «Уральские пельмени» поздравили с днем рождения пилота «Уральских Авиалиний» Дамира Юсупова, который ровно месяц назад посадил самолет на кукурузное поле в подмосковье. Во время концерта в Екатеринбурге Сергей Исаев обратился к Герою России со сцены. Кроме здоровья, удачи и благополучия, «пельмень» пожелал летчику разнообразия в салатах: «хотим, чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы, но и оливье, крабовый и все, что ты любишь», — пошутил Исаев. После чего поздравления хором проскандировали зрители концерта.
Лайнер «Уральских Авиалиний» совершил аварийную посадку через семь минут после взлета в аэропорте «Жуковском». В двигатели угодили чайки, после чего командир экипажа принял решение садиться в кукурузном поле. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин мгновенно сориентировались в ситуации и посадили лайнер не выпуская шасси. Никто из пассажиров серьезно не пострадал. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звание героев России.
Дамиру Юсупову 13 сентября исполнилось 42 года. Его поздравлял и коллектив ЕТВ.
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