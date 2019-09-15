«Урал» одолел «Спартак» благодаря мастерскому голу Эль-Кабира

Футбольный « Урал» одержал гостевую победу над московским « Спартаком». Матч закончился со счетом 2:1. Впервые гопкипера « Урала» Ярослава Годзюра в стартовом составе заменил Олег Баклов. Матч также пропустили Роман Емельянов и Эрик Бикфалви. В первом тайме преимущество было у « Спартака». Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте. Бакаев навесил с углового , а лучший бомбардир соперников Жиго направил мяч головой в ворота. В середине тайма « Урал» наконец пошел в атаку. Опасный момент создал Эль Кабир , он же навешивал на дальнюю штангу на Панюкова , которому помешал пробить защитник.



