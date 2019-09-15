«Урал» одолел «Спартак» благодаря мастерскому голу Эль-Кабира
10:16, 15 Сентябрь 2019
Екатеринбуржцы уже четвертый раз вырывают победу у москвичей на выезде.
Футбольный «Урал» одержал гостевую победу над московским «Спартаком». Матч закончился со счетом 2:1. Впервые гопкипера «Урала» Ярослава Годзюра в стартовом составе заменил Олег Баклов. Матч также пропустили Роман Емельянов и Эрик Бикфалви. В первом тайме преимущество было у «Спартака». Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте. Бакаев навесил с углового, а лучший бомбардир соперников Жиго направил мяч головой в ворота. В середине тайма «Урал» наконец пошел в атаку. Опасный момент создал Эль Кабир, он же навешивал на дальнюю штангу на Панюкова, которому помешал пробить защитник.
Сразу же после перерыва «Урал» сравнял счет. Мяч в штрафной площади получил Владимир Ильин, который удачно пробил по воротам. Исход игры решился на 60-й минуте. Полузащитник «Урала» Отман Эль Кабир получил передачу, подошел к воротам «Спартака» и мастерски пробил в ближний угол. Для екатеринбуржцев победа над «Спартаком» стала уже четвертой.
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«Мы верили в себя, и в конце концов добились победы. Впереди много сложных игр против топ-команд, это будет непростой месяц. Мы немного порадуемся и сфокусируемся на следующих играх», - заявил автор победного гола Отман Эль Кабир.
«Урал» после девяти туров с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Спартак», в активе которого 14 очков, располагается на шестой строчке. В следующем туре екатеринбуржцы встретятся с тульским «Арсеналом» на выезде. Матч пройдет 22 сентября.
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