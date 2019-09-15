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Екатеринбургские покорители «Кинотавра» ищут актеров для нового фильма

13:22, 15 Сентябрь 2019
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Фото: Red Pepper Film / «ВКонтакте»
В короткометражке смогут сыграть школьники.

Компания Red Pepper Film ищет актеров массовки для второго сезона киноальманаха «Иваны, помнящие родство». Съемки короткометражки пройдут в Екатеринбурге с 21 по 23 сентября. В короткометражном фильме должны появиться ребята в возрасте от десяти до 16 лет, которые выступят в роли учеников. «Это очень крутая возможность лично познакомиться с кинопроизводством и поработать вместе с известными актерами», — говорится на странице компании в Facebook. Все желающие принять участие в съемках должны написать на почту friends@redpepperfilm.com.

Предыдущая короткометражка Red Pepper Film «Интервью» из этой же серии попала в шорт-лист фестиваля «Кинотавр» и получила признание гильдии за урок психологии. «Интервью» с Алексеем Серебряковым в главной роли также стало единственной российской работой, представленной в коротком метре на фестивалях Vancouver International Film и Sapporo Short Fest в Японии.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Red Pepper Film, короткометражка, актеры, съемки , Екатеринбург
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