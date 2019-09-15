«Автомобилист» продлил победную серию, разделавшись с «Нефтехимиком»
11:00, 15 Сентябрь 2019
Екатеринбуржцы одержали победу в ести матчах подряд.
Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил победную серию до шести матчей, обыграв нижнекамский «Нефтехимик» на выезде. Счет на четвертой минуте открыли хозяева, оттличился нападающий Рафаэль Бикмуллин. Через несколько минут «Автомоблист» сравнял счет и даже вырвался вперет благодаря заброшенным шайбам Андрея Обидина и Найджела Доуса.
Во втором периоде все тот же нападающий «Нефтехимика» Бикмуллин забросил еще дважды, оформив хет-трик. Но это не спасло команду от поражения. Екатеринбуржцы ответили удачным броском Джеффа Плэтта. На 44-й минуте «Автомобилист» снова вышел вперед благодаря голу Евгения Мозера. Точку в этом матче поставил Найджел Доус. Матч закончился со счетом 3:5.
«Автомобилист» одержал уже шестую победу в этом сезоне. В матче 17 сентября екатеринбуржцы примыт омский «Авангард». Ожидается, что в конце сентября к уральцам присоединится Павел Дацюк, который все еще восстанавливается после травмы.
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