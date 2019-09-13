Топ-5 новостей недели. От опроса по храму до биеннале
19:00, 13 Сентябрь 2019
ЕТВ рассказывает, что интересного произошло в Екатеринбурге.
Прошло лето, и в Екатеринбурге начали оживать культурные проекты: в театрах стартуют новые сезоны, в город везут новые выставки, приезжают российские и западные звезды… Но и не только. Осень наступила задолго до отопительного сезона, из-за чего у жителей было только одно ощущение — холодно. Что ж, у нас есть хорошие новости.
А пока разгадайте все события, которые редакция ЕТВ посчитала самыми главными и зашифровала в одном коллаже:
«Крик Карполя — как холодный душ»
ЕТВ поговорил с нападающей «Уралочки» Анной Климец — о Карполе, Екатеринбурге, Белоруссии и волейбол
Победная гонка
Олимпийский чемпион Антон Шипулин снова стал первым в гонке — на этот раз в предвыборной. Спортсмен станет депутатом Госдумы на следующие два года, он займет место Сергея Бидонько, покинувшего нижнюю палату парламента ради места вице-губернатора Свердловской области.
Шипулин будет представлять непростой округ — Серовский. Сразу после победы на выборах он рассказал, с какими проблемами будет работать в первую очередь. Читайте здесь.
В Екатеринбурге на турнире ММА выступит боец, победивший рак
ЕТВ рассказывает о боях, на которые стоит сходить.
Пятый элемент
На этой неделе в Екатеринбурге открылась Уральская индустриальная биеннале — уже пятая по счету. На организацию праздника культурной жизни потратили 76 миллионов рублей, а основная экспозиция разместилась в цехе действующего оптико-механического завода.
Темой стало «Бессмертие», поэтому фантазии художников было где разгуляться. Журналист ЕТВ и теперь уже медиатор биеннале Семен Чирков составил ультимативный гид по самым интересным экспонатам, смотрите его здесь.
Макаровский мост закроют рано утром в субботу
Автомобилистов не пустят на дорогу из-за ремонта трамвайных путей.
Тепленькая пошла
От высокого к приземленному. Буквально: в понедельник екатеринбуржцам начнут давать тепло. Сначала, как водится, социальные учреждение — больницы, школы, детские сады, а потом очередь дойдет и до жилых домов. Первым повезет тем, кто обитает на Сортировке и ЖБИ. График выключения отопления смотрите здесь.
Первую выставку в «Эрмитаж — Урал» откроют осенью 2020 года
ЕТВ рассказывает, как идет реконструкция музея на Вайнера, 11.
Альтернатива есть!
На этой неделе мэр Александр Высокинский утвердил список площадок, которые войдут в опрос по будущему месту под храм святой Екатерины. Их всего три: Приборостроительный завод, набережная за Макаровским мостом и пустырь на Фурманова — Белинского.
Дата опроса, которую называют инсайдеры, — 12 октября, но пока официальных подтверждений этому нет. А вот места, где он пройдет, уже известны. Карту смотрите здесь.
Второй пошел
В Екатеринбурге появилась альтернатива Ельцин Центру — «Синара Центр» на ВИЗе. Одноименная компания потратила три года и два миллиарда рублей, чтобы реконструировать госпиталь Верх-Исетского завода и превратить его в новый арт-кластер. Туда уже переехала Галерея современного искусства, которая 15 лет жила на Красноармейской, 32. Теперь она носит название Sinara Gallery.
В обозримом будущем в «Синара Центре» можно будет не только посмотреть произведения искусства, но и поесть пинцу в Pinzeria by Bontempi и выпить вина в баре. А уже с сегодняшнего дня, 13 сентября, можно прогуляться по территории бывшего госпиталя и оценить спецпроекты биеннале — в зоне временных экспозиций разместились выставки Саши Генциса и Бернара Гаро.
В Кольцово могут поставить памятник Акинфию Демидову
Ранее екатеринбургскому аэропорту дали имя известного промышленника.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
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