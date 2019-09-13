Топ-5 новостей недели. От опроса по храму до биеннале

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А пока разгадайте все события , которые редакция ЕТВ посчитала самыми главными и зашифровала в одном коллаже:

Прошло летои в Екатеринбурге начали оживать культурные проекты: в театрах стартуют новые сезоныв город везут новые выставкиприезжают российские и западные звезды… Но и не только. Осень наступила задолго до отопительного сезонаиз-за чего у жителей было только одно ощущение —. Что жу нас есть хорошие новости.