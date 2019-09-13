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«Автомобилист» всухую победил «Салават» в гостевом матче

08:11, 13 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккейный клуб из Екатеринбурга одержал пятую победу кряду, не позволив соперникам забить хоть один гол.

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Салават Юлаев». Екатеринбуржцы разделались с соперниками из Уфы, не дав им забить ни один гол. Команда Андрея Мартемьянова открыла счет на 13 минуте. Нападающий Найджел Доус точным броском попал в ворота «Салавата».

Второй период оказался богатым на опасные моменты, но прошел без голов. Ворота обеих команд пустовали 42 минуты, после чего хозяева матча ударили шайбой в штангу екатеринбуржцев. Форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон убежал в контратаку и удвоил преимущество уральцев. Вратарь Якуб Коварж отметил первый «сухарь» сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Парни с берегов Исети заработали десять очков. Следующий матч пройдет уже завтра, 14 сентября. В 19:00 по уральскому времени команда Андрея Мартемьянова схлестнется с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Салават Юлаев, матч, игра, КХЛ, хоккей, победа, ХК Автомобилист, Свердловская область , Екатеринбург
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