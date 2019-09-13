«Автомобилист» всухую победил «Салават» в гостевом матче

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал пятую победу кряду, обыграв на выезде «Салават Юлаев». Екатеринбуржцы разделались с соперниками из Уфы, не дав им забить ни один гол. Команда Андрея Мартемьянова открыла счет на 13 минуте. Нападающий Найджел Доус точным броском попал в ворота «Салавата».

Второй период оказался богатым на опасные моменты, но прошел без голов. Ворота обеих команд пустовали 42 минуты, после чего хозяева матча ударили шайбой в штангу екатеринбуржцев. Форвард «Автомобилиста» Дэн Секстон убежал в контратаку и удвоил преимущество уральцев. Вратарь Якуб Коварж отметил первый «сухарь» сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Парни с берегов Исети заработали десять очков. Следующий матч пройдет уже завтра, 14 сентября. В 19:00 по уральскому времени команда Андрея Мартемьянова схлестнется с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.