Афиша не для всех: идем на Fashion Gala и поддерживаем ЗОЖ

Екатеринбуржец Павел Пивоваров организует благотворительный вечер, чтобы спасти маму Галину от рака. Два года назад женщине поставили диагноз «рак легких». С тех пор семья Павла потратила два миллиона на лекарства. И денег больше нет.

Теперь уралец всеми возможными способами старается заработать. Он хочет купить маме лекарства из Израиля и оплатить лечение в Санкт-Петербурге. Сначала Павел Пивоваров предложил поклонникам футболистов «Урала» приобрести у него коллекцию футболок, а теперь предлагает посетить благотворительный вечер.

Что: благотворительный вечер поэзии

Где: библиотека имени Герцена (улица Чапаева, 5)

Когда: 13 сентября в 17:30

Сколько: 200 рублей, можно оплатить на входе