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Афиша не для всех: идем на Fashion Gala и поддерживаем ЗОЖ

07:00, 13 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ рассказывает, куда сходить и как развлечься в выходные.

Бабье лето в Екатеринбурге затянется до конца выходных. Теплое солнце так и манит выйти на улицу и отправиться на прогулку, в театр или на концерт. А по пути можно собрать еще пару тусовок под открытым небом. Тем более что в субботу и воскресенье они точно будут на Плотинке и на ВИЗе. Все подробности о предстоящих мероприятиях читайте в афише ЕТВ.

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Вечер поэзии

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Фото: pixabay

Екатеринбуржец Павел Пивоваров организует благотворительный вечер, чтобы спасти маму Галину от рака. Два года назад женщине поставили диагноз «рак легких». С тех пор семья Павла потратила два миллиона на лекарства. И денег больше нет.

Теперь уралец всеми возможными способами старается заработать. Он хочет купить маме лекарства из Израиля и оплатить лечение в Санкт-Петербурге. Сначала Павел Пивоваров предложил поклонникам футболистов «Урала» приобрести у него коллекцию футболок, а теперь предлагает посетить благотворительный вечер.

Что: благотворительный вечер поэзии
Где: библиотека имени Герцена (улица Чапаева, 5)
Когда: 13 сентября в 17:30
Сколько: 200 рублей, можно оплатить на входе

Активисты начали измерять уровень радиации в Екатеринбурге 
Пока что странные цифры показывает ЖБИ. 

Fashion Gala

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Фото: предоставлено организаторами

Ural Opera Ballet впервые устроил Fashion Gala летом 2018 года. Теперь театр возвращается к этой идее. Первое отделение — балет Антона Пимонова Brahms Party, премьера минувшего сезона — концерт для девяти танцовщиков на музыку Иоганнеса Брамса. Программа второго отделения составлена по заявкам артистов. Сюда вошли фрагменты классических балетов, а также премьеры четырех миниатюр — их поставили солисты труппы Игорь Булыцын, Екатерина Кузнецова, Константин Хлебников.

Заключение вечера — картина «Царство теней» из балета Мариуса Петипа « Баядерка». Артисты предстанут в новых нарядах, которые уральские дизайнеры одежды создали специально для Fashion Gala или подобрали из последних коллекций.

Что: Ural Ballet Fashion Gala
Где: Театр оперы и балета (проспект Ленина, 46А)
Когда: 13–15 сентября в 18:00 и 18:30
Сколько: от 300 рублей, билеты и расписание ищите здесь

Большие надежды
Что ждет Высокинского и гордуму в новом политическом сезоне.

High-Tech Minimal

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Фото: borisbrejcha.de

Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.

Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 3200 рублей, билеты здесь

Карякин и Высокинский подключили дом к быстрому интернету
Специалисты «Ростелекома» научили гонщика и мэра варить оптоволокно.

Love Your Health

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Фото предоставлено организаторами

Фестиваль экологии, здоровья и спорта Love Your Health соберет на Плотинке всех неравнодушных. Для участников проведут лекции, тренировки, медитации, консультации психологов и ученых. Зоны спорта, лекторий, мастер-классы, маркет и фуд-корт будут работать параллельно. Тренировки от Pro. Гибкость, World Class пройдут в крытом шатре, на Плотинке будет доступен велопрокат Electra и открытая тренировка от Ural Surf. В зоне маркета будет работать сбор и кастомайз одежды. Партнером лектория выступит Уральский институт гештальта и современной психологии. Детская программа будет включать в себя бесплатные экспериментальные занятия от NEWTON PARK, занятия ментальной арифметикой и уроки лепки из глины. Специальную программу готовит промо-бюро «Теснота».

С помощью фестиваля организаторы транслируют ценности осознанного потребления и zero waste, социализацию через спорт, саморазвитие, активизм, любовь к себе и заботу о других. На фестивале будут предусмотрены баки для раздельного сбора мусора и вода в свободном доступе, чтобы можно было наливать ее в кружки.

Что: фестиваль Love Your Health
Где: Плотинка
Когда: 14 сентября с 11:00 до 20:00
Сколько: нисколько

Хлеб насущный
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Арт-терапия на ВИЗе

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Фото предоставлено организаторами

На Верх-Исетском бульваре после ремонта открывают многофункциональный выставочный центр. На площадку перед центром организуют конкурсы и розыгрыш призов. Внутри центра будут проводить мастер-классы для детей. Юные екатеринбуржцы смогут попробовать себя в скейчинге, валянии, лепке и fashion-иллюстрации. На мастер-классы можно записаться здесь.

Что: праздник для всей семьи
Где: культурно-выставочный центр (улица ВИЗ-бульвар, 15)
Когда: 14 и 15 сентября с 11:00 до 18:00
Сколько: бесплатно, регистрация здесь или по телефону 319-18-10

Лжегазовики выманили у екатеринбурженки три тысячи на новый шланг
Мошенники установили оборудование неправильно, из-за чего девушка чуть не задохнулась ночью.

Дорогу танкам

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Фото предоставлено организаторами

Редкий баланс между консерватизмом и новаторством ждет екатеринбуржцев. Глубокомысленные тексты и яркие концептуальные эксперименты привезет в уральскую столицу рок-банда из Коломны «Дайте танк». В багаже ансамбля более десяти релизов и репутация мощного живого состава. Еще одна важная традиция — «Осенний бал пожилой молодежи». Он представляет собой большой концерт, который принято посещать в праздничных нарядах.

Что: концерт группы «Дайте танк»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 сентября в 20:00
Сколько: 1800 рублей, билеты здесь

«На протестах в сквере я понял, что мы большая семья»
Владелец сети кафе Vietmon Ань Нгуен — о жизни в Екатеринбурге, выборах мэра и религии.

Ляоакын

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Фото: группа «Хадн Дадн» / vk.com/hadndadn

Московская тройка «Хадн Дадн» с безумно веселыми и одновременно тоскливыми песнями про армян, наволочку, пиво «Трехгорное», Азизу, Лену, Свету, Мишу и коней выпустила альбом-манифест «Ляоакын». Так же называется и личный жанр группы, который ребята придумали за три года. Загадочные и легкие синтезаторные композиции, проникнутые светлой грустью и колоритными деталями, сложились для музыкантов в new russian vibe. Выпуск нового альбома станет первым сольным выступлением «Хадн Дадн» в уральской столице.

Что: концерт «Хадн Дадн»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты здесь

Высокинский назвал избирательные участки, где пройдет опрос по храму
Всего в списке более 50 площадок со всех районах Екатеринбурге.

345

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Фото предоставлено организаторами

В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».

Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.

Что: открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь

Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.

White Lies

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Фото: White Lies / vk.com/whiteliescomru

Они балансируют на грани экзистенциального пост-панка и пишут волшебный синти-поп. Звучание группы White Lies будоражит нервы поклонников и завоевывает сердца новых слушателей, которые любят красивые небанальные мелодии.

В Екатеринбурге британский коллектив представит новый альбом Five, каждая из песен которого приправлена интимной лирикой басиста Чарльза Кейва. Благодаря своей искренности Five получил наивысшую оценку в истории группы на сайтах-агрегаторах Metacritic и Album of the Year, а теперь ждет реакции от уральской публики.

Что: концерт White Lies
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 24 сентября в 20:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь

Парковку на площади 1905 года закроют на все выходные
В Екатеринбурге пройдет последняя сентябрьская ярмарка.

Юбилей Кормильцева

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Фото: vk.com/illuminator_ekb

Фестиваль «Иллюминатор», посвященный творчеству Ильи Кормильцева, пройдет в Екатеринбурге впервые. Его организуют параллельно с юбилейным фестивалем в Москве, который станет десятым по счету. В Екатеринбурге мероприятие пройдет в день рождения музыканта — 26 сентября. В этот день ему бы исполнилось 60 лет. Гостей приглашают собраться в новом помещении концерт-холла «Свобода» на Черкасской.

«Если для вас рок-музыка, Наутилус Помпилиус“, свердловский рок-клуб — не просто слова, значит вы точно не пожалеете, если придете. В этот вечер для вас будут выступать музыканты, поэты и художники, на творчество которых повлияли идеи и тексты Ильи Кормильцева», — сообщают организаторы.

Что: концерт в честь Ильи Кормильцева
Где: концерт-холл «Свобода» (улица Черкасская, 12)
Когда: 26 сентября в 19:00
Сколько: нисколько, подробности здесь

Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?

Жесткий сторителлинг

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Фото: vk.com/dompechati_krovostok

Профессионалы жесткого сторителлинга с русской мистикой и странными происшествиями заставят екатеринбуржцев содрогаться, качать головой в такт и подпевать перипетиям лирического героя. В их правдивые рассказы поклонники влюблены уже 15 лет. Фанаты оценили тексты «Кровостока», не лишенные здорового эгоизма и обостренного чувства справедливости.

Шило, Фельдман и Фантомас приурочили осенний тур к юбилею первого альбома «Река крови», который вышел в 2004 году. Именно с этого полноформатного дебюта и пошла громкая слава коллектива, а треки «Биография» и «Белый ягуар» сразу стали культовыми хитами.

Что: концерт группы «Кровосток»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 27 сентября в 20:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты по ссылке

Хорошего отдыха! Ждите следующую афишу через неделю.

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Авторы:
Арина Осипова
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Развлечения, Афиша не для всех, спектакль, тусовка, театр, афиша не для всех, афиша, вечеринка, Екатеринбург
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