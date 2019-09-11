Альтернатива Ельцин Центру? «Синара» открыла арт-кластер на ВИЗе
18:53, 11 Сентябрь 2019
ЕТВ показывает, как екатеринбургский девелопер за два миллиарда реконструировал госпиталь Верх-Исетского завода.
После трехлетней реконструкции горожанам снова стал доступен госпиталь Верх-Исетского завода на ВИЗ-бульваре. С 13 сентября он будет работать в качестве арт-кластера под названием «Синара Центр». Одноименная компания вложила в глобальный ремонт памятника архитектуры два миллиарда рублей, восстановив флигель, два крыла — восточное и западное — и основное здание. В них разместятся творческая мастерская, банкетный зал, винный бар и большая пинцерия Pinzeria by Bontempi (она уже представлена в Ельцин Центре).
Также застройщик возвел новое здание, в которое переехала Екатеринбургская галерея современного искусства, до этого 15 лет жившая на Красноармейской, 32. Постоянная выставка носит название «От материала к материи» и рассказывает об Урале в контексте искусства. В сравнении со старым зданием галерея стала занимать в три раза больше площадей — более тысячи квадратных метров.
Большие надежды
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Над галереей расположился небольшой концертный зал на 300 посадочных мест с выдвижными сидениями. Техническое оснащение (световое и звуковое оборудование) делали ориентируясь на райдеры приезжих артистов. В зале можно проводить все: от концертов до театральных постановок. К последним руководство «Синара Центра» особенно трепетно относится и надеется на сотрудничество с местными и приезжими труппами.
Фото: ЕТВ
«Синара Центр» станет еще одной точкой 5-й Уральской индустриальной биеннале, которая стартует завтра, 12 сентября. Во временном выставочном пространстве арт-кластера представлены два спецпроекта: «Социалистический соцреализм» Саши Генциса и «Глубины и поверхности» Бернара Гаро. Первый проект рассказывает об уже умершем заводе ЗиЛ в Москве, второй исследует связи между природой и архитектурой.
Официально «Синара Центр» начнет функционировать с пятницы, 13 сентября. Вход в галерею современного искусства, как и раньше, будет платным. А вот доступ на территорию арт-кластера бесплатный: территория огорожена восстановленным забором, а внутри застройщик постарался сохранить атмосферу начала XIX века.
Станет ли «Синара Центр» альтернативой известному всей России Ельцин Центру, покажет время. Но стать еще одним местом, куда можно сходить и привести приезжих гостей, наверняка получится.
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