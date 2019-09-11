Альтернатива Ельцин Центру? «Синара» открыла арт-кластер на ВИЗе

Над галереей расположился небольшой концертный зал на 300 посадочных мест с выдвижными сидениями. Техническое оснащение

(

световое и звуковое оборудование) делали ориентируясь на райдеры приезжих артистов. В зале можно проводить все: от концертов до театральных постановок. К последним руководство

Синара Центра» особенно трепетно относится и надеется на сотрудничество с местными и приезжими труппами.