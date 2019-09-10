Сквер у Драмтеатра перенесли в игру «Герои меча и магии»

Екатеринбургский антимузей компьютеров и игр включил Екатеринбург в пошаговую стратегию «Герои меча и магии». В игре можно увидеть сквер у Театра драмы, набережную Исети, мэрию, Ельцин Центр, а также узнать о проблемах с метро. Так, разработчики показали, что по карте нельзя перемещаться в отдаленные районы города, поскольку в Екатеринбурге есть только одна ветка метро. Здание городской администрации и другие достопримечательности уральской столицы антимузей обозначил на карте замками.

Создатели карты Екатеринбурга в «Героях меча и магии» пообещали скоро выложить ее в открытый доступ и предложили другим встраивать наш город в разные игры. «С помощью игр можно по-новому взглянуть на историю города и погрузиться в его проблемы», — рассказали разработчики в своей группе во «Вконтакте».