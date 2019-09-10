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Сквер у Драмтеатра перенесли в игру «Герои меча и магии»

08:32, 10 Сентябрь 2019
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Фото: Антимузей компьютеров и игр
Пошаговую стратегию, популярную в 1990-х, решили возродить для екатеринбуржцев.

Екатеринбургский антимузей компьютеров и игр включил Екатеринбург в пошаговую стратегию «Герои меча и магии». В игре можно увидеть сквер у Театра драмы, набережную Исети, мэрию, Ельцин Центр, а также узнать о проблемах с метро. Так, разработчики показали, что по карте нельзя перемещаться в отдаленные районы города, поскольку в Екатеринбурге есть только одна ветка метро. Здание городской администрации и другие достопримечательности уральской столицы антимузей обозначил на карте замками.

Создатели карты Екатеринбурга в «Героях меча и магии» пообещали скоро выложить ее в открытый доступ и предложили другим встраивать наш город в разные игры. «С помощью игр можно по-новому взглянуть на историю города и погрузиться в его проблемы», — рассказали разработчики в своей группе во «Вконтакте».

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Игра «Герои меча и магии» начала выходить с 1995 года. Участнику пошаговой стратегии нужно развивать территорию, на которой он живет, и захватывать другие замки. В игре с Екатеринбургом вы можете сразиться за мэрию города, Ельцин Центр и офисы крупных компаний.

Ранее екатеринбуржцы создавали игру по мотивам скверных протестов. Агентство «Дикий филин» и CODEGANG воспроизвели майские события, отметив в игре известных журналистов Екатеринбурга, экс-мэра Евгения Ройзмана, лидера «Чайф» Владимира Шахрина и других. Суть квеста состояла в том, что защитник сквера должен был добраться до закладочного камня. В этом ему помогала пицца, с помощью которой он уничтожал ОМОН.

Фото на главной и в тексте: Антимузей компьютеров и игр

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Скверная история, мэрия , Ельцин Центр, набережная Исети, протесты, компьютер, сквер у Драмтеатра, игра, Свердловская область , Екатеринбург
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