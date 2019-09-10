Лидер «Сансары» перепел Егора Летова вместе с дочками

Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин вместе с дочками записал кавер на песню Егора Летова. Композиция называется «Отряд на заметил потери бойца».

«Глупый мотылек

Догорал на свечке.

Жаркий уголек

Дымные колечки,

Звездочка упала в лужу у крыльца…

Отряд не заметил потери бойца», — поется в песне.



В честь 55-летия Егора Летова вышел трибьют «Без меня». В записи альбома поучаствовали самые разные музыкаты. В их числе - «Ленинград», Noize MC, Гречка, RSAC, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Найк Борзов, Слава КПСС и другие.