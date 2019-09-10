Лидер «Сансары» перепел Егора Летова вместе с дочками
Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин вместе с дочками записал кавер на песню Егора Летова. Композиция называется «Отряд на заметил потери бойца».
«Глупый мотылек
Догорал на свечке.
Жаркий уголек
Дымные колечки,
Звездочка упала в лужу у крыльца…
Отряд не заметил потери бойца», — поется в песне.
В честь 55-летия Егора Летова вышел трибьют «Без меня». В записи альбома поучаствовали самые разные музыкаты. В их числе - «Ленинград», Noize MC, Гречка, RSAC, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Найк Борзов, Слава КПСС и другие.
Provided to YouTube by Universal Music Group Otryad Ne Zametil Poteri Bojtsa · Sansara Bez Menya. A Tribute To Egor Letov ℗ 2019 OOO Universal Music Released on: 2019-09-10 Associated Performer, Vocals: Sansara Studio Personnel, Mastering E