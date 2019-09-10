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Лидер «Сансары» перепел Егора Летова вместе с дочками

15:21, 10 Сентябрь 2019
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Фото: страница Александра Гагарина / «ВКонтакте»
В честь 55-летия основателя «Гражданской обороны» самые разные музыканты выпустили трибьют.

Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин вместе с дочками записал кавер на песню Егора Летова. Композиция называется «Отряд на заметил потери бойца».

«Глупый мотылек
Догорал на свечке.
Жаркий уголек
Дымные колечки,
Звездочка упала в лужу у крыльца…
Отряд не заметил потери бойца», — поется в песне.

В честь 55-летия Егора Летова вышел трибьют «Без меня». В записи альбома поучаствовали самые разные музыкаты. В их числе - «Ленинград», Noize MC, Гречка, RSAC, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Найк Борзов, Слава КПСС и другие.

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Otryad Ne Zametil Poteri Bojtsa

Provided to YouTube by Universal Music Group Otryad Ne Zametil Poteri Bojtsa · Sansara Bez Menya. A Tribute To Egor Letov ℗ 2019 OOO Universal Music Released on: 2019-09-10 Associated Performer, Vocals: Sansara Studio Personnel, Mastering E

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, Сансара, Егор Летов, Александр Гагарин
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