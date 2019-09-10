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Командир А321 «Уральских авиалиний» научил Урганта управлять самолетом

09:00, 10 Сентябрь 2019
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Фото: скриншот «Вечернего Урганта»

Дамир Юсупов стал героем первого выпуска нового «Вечернего Урганта».

Командир Аirbus А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов принял участие в первом выпуске нового «Вечернего Урганта». Вместе с ним на программу пришли практически все члены экипажа кроме второго пилота Георгия Мурзина. Когда Юсупов заходил в зал, ему аплодировали стоя. Некоторые зрители держали плакаты с надписями «Вы герои» и «Спасибо вам».

Сразу же ведущий Иван Ургант спросил командира А321 об игре футбольного клуба «Урал», на которой Дамиру Юсупову дали первому ударить по мячу, и о любимой команде. «Была трогательная атмосфера. Нас тронуло до слез», — ответил пилот и добавил, что с 1987 года болеет за московский «Спартак». Тут же Ургант решил узнать, как его гость смотрит матчи, если он в небе. И Дамир Юсупов проиллюстрировал ответ одной историей:

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Дамир Юсупов
пилот авиакомпании «Уральские авиалинии»
Мы летели из Сочи в Самару. Это было в феврале прошлого года. Тогда проходили Олимпийские игры в Пхенчхане. В тот день встречались сборные России и Германии по хоккею. Пассажиры садились в самолет, смотрели матч на видео в телефонах. И поскольку матч заканчивался примерно на середине полета, они не могли знать итог. Весь полет мы мониторили счет. Один из диспетчеров нам сообщил, что Россия выиграла Германию со счетом 4:3. Мы объявили счет во время полета, и пассажиры начали радоваться и аплодировать.
Дамир Юсупов

Затем командир самолета «Уральских авиалиний» представил Ивану Урганту и зрителям экипаж. Ургант заметил, что фраза бортпроводника Дмитрия Ивлицкого «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» напоминает название романа Хемингуэя. Бортпроводник посмеялся вместе с ведущим.

Также Ургант сказал, что о чуде, которое совершил экипаж, обязательно снимут фильм, и привел пример о Гудзоне. Ведущий попросил Дамира Юсупова обозначить актера, который мог бы сыграть его. «Раньше мне говорили, что я похож на артиста Егора Бероева», — вспомнил пилот Airbus A321.


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Но веселее всего было то, что Иван Ургант попробовал себя в роли второго пилота. Еще до программы он «летал» вместе с командиром А321 на специальном тренажере. Видеоролик, записанный в кабине, показали в шоу. Весь полет телеведущий трясся от страха, нажимал разные кнопки и не понимал, как можно управлять огромным лайнером. А когда все закончилось, спросил:

— Как вам моя посадка?
— Посадка отличная, но, признаюсь вам честно, посадку выполнил я.

Напомним, 15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта в Жуковском и через некоторое время не смог продолжить свой путь. Из-за птиц у лайнера отказали оба двигателя. Командиру самолета из Екатеринбурга Дамиру Юсупову пришлось принимать решение моментально. И тогда он решил посадить лайнер без шасси прямо в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, пилот спас жизни 226 пассажиров и еще шести членов экипажа. Подробнее об этом происшествии читайте в нашей истории ниже.

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15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье. Экипаж спас жизни 233 людей, посадив лайнер в кукурузном поле.
Авторы:
Арина Осипова
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