Командир А321 «Уральских авиалиний» научил Урганта управлять самолетом

Но веселее всего было то, что Иван Ургант попробовал себя в роли второго пилота. Еще до программы он «летал» вместе с командиром А321 на специальном тренажере. Видеоролик, записанный в кабине, показали в шоу. Весь полет телеведущий трясся от страха, нажимал разные кнопки и не понимал, как можно управлять огромным лайнером. А когда все закончилось, спросил:

— Как вам моя посадка?

— Посадка отличная, но, признаюсь вам честно, посадку выполнил я.

Напомним, 15 августа самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта в Жуковском и через некоторое время не смог продолжить свой путь. Из-за птиц у лайнера отказали оба двигателя. Командиру самолета из Екатеринбурга Дамиру Юсупову пришлось принимать решение моментально. И тогда он решил посадить лайнер без шасси прямо в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, пилот спас жизни 226 пассажиров и еще шести членов экипажа. Подробнее об этом происшествии читайте в нашей истории ниже.