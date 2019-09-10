«Бессмертие» и искусство: в Екатеринбурге начинается биеннале

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Вход на биеннале — 400 рублей для взрослых , 250 рублей для студентов и пенсионеров , 100 рублей для школьников 7-18 лет. Билет дает право посетить обе площадки в течение 14 дней с момента покупки. Биеннале продлится с 12 сентября по 1 декабря 2019 года.







ЕТВ готовит собственный маршрут по самым интересным объектам биеннале. Он выйдет утром в четверг , 12 сентября , вы сможете им воспользоваться , когда поедете на УОМЗ или пойдете в « Колизея».

