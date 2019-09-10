«Бессмертие» и искусство: в Екатеринбурге начинается биеннале
19:00, 10 Сентябрь 2019
Основная площадка разместилась на территории действующего Уральского оптико-механического завода.
Раз в два года в Екатеринбург съезжаются художники со всего мира, чтобы представить свои работы на Уральской биеннале современного искусства. В 2019-м наступило время «Бессмертия» — такую тему взяли для пятой, юбилейной, выставки. Куратором стала Шаоюй Вэй из нью-йоркского музея Гуггенхайма.
Над экспозициями в основном проекте работали 76 художников из 25 стран. По словам комиссара биеннале Алисы Прудниковой, организация обошлась в 76,6 миллиона рублей: 36,6 из них государственные, еще 40 — привлеченные от бизнеса и партнеров биеннале.
Над экспозициями в основном проекте работали 76 художников из 25 стран. По словам комиссара биеннале Алисы Прудниковой, организация обошлась в 76,6 миллиона рублей: 36,6 из них государственные, еще 40 — привлеченные от бизнеса и партнеров биеннале.
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Площадки биеннале разместились в разных частях города. Основная — на Уральском оптико-механическом заводе (Восточная, 33Б). Это действующее предприятие, на котором работает пропускной режим. Поэтому всем посетителям выставки нужно иметь при себе паспорт — иначе не пропустят.
Для выставки УОМЗ, который входит в госкорпорацию «Ростех», предоставил два этажа одного из цехов, который сейчас находится на реконструкции. Объекты современного искусства заняли площадь в десять тысяч квадратных метров.
Для выставки УОМЗ, который входит в госкорпорацию «Ростех», предоставил два этажа одного из цехов, который сейчас находится на реконструкции. Объекты современного искусства заняли площадь в десять тысяч квадратных метров.
На втором этаже располагаются архив биеннале (работы с прошлых выставок), а также проекты художников арт-резиденций.
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Второй площадкой стал кинотеатр «Колизей» на проспекте Ленина, 43. Там пройдет вся публичная программа (посмотреть расписание можно здесь). Также будут действовать резиденции в четырех городах — Асбесте, Полевском, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. Там посетителей ждут индустриальные зоны, действующие заводы и пространства художественных практик.
Вход на биеннале — 400 рублей для взрослых, 250 рублей для студентов и пенсионеров, 100 рублей для школьников 7-18 лет. Билет дает право посетить обе площадки в течение 14 дней с момента покупки. Биеннале продлится с 12 сентября по 1 декабря 2019 года.
ЕТВ готовит собственный маршрут по самым интересным объектам биеннале. Он выйдет утром в четверг, 12 сентября, вы сможете им воспользоваться, когда поедете на УОМЗ или пойдете в «Колизея».
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