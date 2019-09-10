«Автомобилист» разделался с «Металлургом» в серии буллитов

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в новом сезоне. На домашнем льду екатеринбуржцы разделались с магнитогорцами. Несмотря на то, что матч начался с гола шведского форварда Дэнниса Расмуссена (он забил в ворота «Автомобилиста» на 36 секунде), парни с берегов Исети сумели быстро догнать «Металлург». На пятой минуте шайбу в ворота гостей отправил нападающий Артем Гареев.

Во втором периоде команды тоже обменялись шайбами: сначала Денис Паршин атаковал ворота уральцев, а затем спустя 13 минут екатеринбуржцы в лице Алексея Василевского ответили тем же. Ничья длилась долго. Весь третий период прошел без голов. Никаких результатов не принесло и дополнительное время. Но в серии буллитов «Автомобилист» успешно забросил две шайбы. Победный гол достался Найджелу Доусу. Игру с «Металлургом» завершили со счетом 3:2.