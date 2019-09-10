«Автомобилист» разделался с «Металлургом» в серии буллитов
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд в новом сезоне. На домашнем льду екатеринбуржцы разделались с магнитогорцами. Несмотря на то, что матч начался с гола шведского форварда Дэнниса Расмуссена (он забил в ворота «Автомобилиста» на 36 секунде), парни с берегов Исети сумели быстро догнать «Металлург». На пятой минуте шайбу в ворота гостей отправил нападающий Артем Гареев.
Во втором периоде команды тоже обменялись шайбами: сначала Денис Паршин атаковал ворота уральцев, а затем спустя 13 минут екатеринбуржцы в лице Алексея Василевского ответили тем же. Ничья длилась долго. Весь третий период прошел без голов. Никаких результатов не принесло и дополнительное время. Но в серии буллитов «Автомобилист» успешно забросил две шайбы. Победный гол достался Найджелу Доусу. Игру с «Металлургом» завершили со счетом 3:2.
«Напряженный очень был матч. Никто не хотел уступать. Количество блокированных бросков со стороны обеих команд говорит само за себя. Претензии есть к защитникам по началу атаки и к центральному нападающему в точке выбрасывания. Третий период и овертайм провели более качественно. Проявили характер, стойкость. С таким соперником это дорогого стоит», — поделился впечатлениями от игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.
Сейчас екатеринбуржцы возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они заработали восемь очков, обыграв «Северсталь», «Витязь», СКА и теперь уже «Металлург». Следующая игра пройдет в гостях у «Салавата Юлаева» 12 сентября в 19:00 по времени Екатеринбурга.