Триллер на сцене Ural Opera Ballet — новое прочтение «Риголетто»
Сегодня Ural Opera Ballet открывает свой 108-й театральный сезон премьерой «Риголетто» Джузеппе Верди. Казалось бы, что нового можно увидеть в этой истории, которая является хитом с 1851 года? Ведь многие знают сюжет: шут пожелал убить герцога, чтобы отомстить за бесчестье дочери, но благодаря злому року сам стал причиной ее гибели. Однако опера — это не новинки кино или сериалов. Здесь спойлеры не имеют своей разрушающей силы, ведь тема «про что?» не актуальна. Это и так известно. Важен вопрос — «как?»
И ответ на него таков: будто бы прямо про нас, про так внезапно повзрослевших детей и удушающую любовь их родителей. Причем поставлена опера столь напряженно, что хочется (хотя ты в курсе, что будет дальше и понимаешь: ничего не изменить) закричать, нарушив театральные приличия: «Джильда, милая, не заходи в комнату к наемному убийце! Риголетто, пожалуйста, не открывай мешок, даже ели ты думаешь, что там труп твоего врага!»
А все благодаря режиссеру, двукратному обладателю премии «Золотая Маска» Алексею Франдетти, главному дирижеру Константину Чудовскому и, конечно же, артистам.
Фото: Ural Opera Ballet/ Facebook.com
Фото: Ural Opera Ballet/ Facebook.com
Режиссер отметил, что в своей постановке от постарался уйти от излишней театральности, яркости и «хитовости» «Риголетто». В этом Алексею Франдетти помогла испанская художница Бланка Аньон, которая отвечала за декорации и сценические решения. Благодаря ей все пространство, где происходит действие оперы, выдержано практически в монохромных тонах. Все очень кинематографично. Как в триллерах Альфреда Хичкока. Или графических романах Френка Миллера про Город грехов. Или в экранизациях Джеймса Эллроя про жестокую изнанку богемного Лос-Анджелеса.
Закрепляя свой акцент на удушающей любви родителя, отца, режиссер Алексей Франдетти ввел в оперу визуальное допущение — бессловесную душу Джильды, дочери Риголетто. Эту роль сыграла 9-летняя московская актриса Елизавета Бугулова. Она — призрак. Наваждение, которое существует только в сознании Риголетто, олицетворяя в том числе то, как он видит свою взрослую дочь. Она уже выросла, но отец не хочет этого принять, для него она всегда остается маленькой девочкой, которая нуждается прежде всего в защите.
Елизавета Бугулова, играя душу (или, если хотите, отцовский образ) Джильды, не поет, но появляется в коридорах скупых «хичкоковских декораций» немым укором, намеком, добавляя саспенса.