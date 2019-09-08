Триллер на сцене Ural Opera Ballet — новое прочтение «Риголетто»

Сегодня Ural Opera Ballet открывает свой 108-й театральный сезон премьерой «Риголетто» Джузеппе Верди. Казалось бы, что нового можно увидеть в этой истории, которая является хитом с 1851 года? Ведь многие знают сюжет: шут пожелал убить герцога, чтобы отомстить за бесчестье дочери, но благодаря злому року сам стал причиной ее гибели. Однако опера — это не новинки кино или сериалов. Здесь спойлеры не имеют своей разрушающей силы, ведь тема «про что?» не актуальна. Это и так известно. Важен вопрос — «как?»

И ответ на него таков: будто бы прямо про нас, про так внезапно повзрослевших детей и удушающую любовь их родителей. Причем поставлена опера столь напряженно, что хочется (хотя ты в курсе, что будет дальше и понимаешь: ничего не изменить) закричать, нарушив театральные приличия: «Джильда, милая, не заходи в комнату к наемному убийце! Риголетто, пожалуйста, не открывай мешок, даже ели ты думаешь, что там труп твоего врага!»

А все благодаря режиссеру, двукратному обладателю премии «Золотая Маска» Алексею Франдетти, главному дирижеру Константину Чудовскому и, конечно же, артистам.