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Триллер на сцене Ural Opera Ballet — новое прочтение «Риголетто»

11:20, 08 Сентябрь 2019
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Риголетто и его дочь Джильда
Фото: Ural Opera Ballet/ Facebook.com
Екатеринбургская премьера всемирно известной оперы. Главной темой стали взаимоотношения отца и дочери.

Сегодня Ural Opera Ballet открывает свой 108-й театральный сезон премьерой «Риголетто» Джузеппе Верди. Казалось бы, что нового можно увидеть в этой истории, которая является хитом с 1851 года? Ведь многие знают сюжет: шут пожелал убить герцога, чтобы отомстить за бесчестье дочери, но благодаря злому року сам стал причиной ее гибели. Однако опера — это не новинки кино или сериалов. Здесь спойлеры не имеют своей разрушающей силы, ведь тема «про что?» не актуальна. Это и так известно. Важен вопрос — «как?»

И ответ на него таков: будто бы прямо про нас, про так внезапно повзрослевших детей и удушающую любовь их родителей. Причем поставлена опера столь напряженно, что хочется (хотя ты в курсе, что будет дальше и понимаешь: ничего не изменить) закричать, нарушив театральные приличия: «Джильда, милая, не заходи в комнату к наемному убийце! Риголетто, пожалуйста, не открывай мешок, даже ели ты думаешь, что там труп твоего врага!»

А все благодаря режиссеру, двукратному обладателю премии «Золотая Маска» Алексею Франдетти, главному дирижеру Константину Чудовскому и, конечно же, артистам.

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Фото: Ural Opera Ballet/ Facebook.com

«Передо мной стояла задача сделать постановку так, чтобы она отличалась от других — тех, что были раньше. Опера Верди позволяет это, потому что в ней много акцентов. И от того, какой из них выбрать главным, зависит, что в итоге будет представлено зрителю. Я выбрал ведущей тему любви Риголетто к своей дочери. Причем любви не на доверии, а выраженной в чрезмерной опеке, что в итоге приводит к трагедии», — рассказал режиссер Алексей Франдетти. — Мне как родителю очень близка тема взаимоотношений взрослого человека и его ребенка, желание отца защитить свое дитя. Но вот где та грань, после которой защита переходит в ограничение. И когда именно ты должен отпустить ребенка, чтобы не потерять»?
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Константин Чудовский с будущего сезона и на несколько лет — главный дирижер Ural Opera Ballet.
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Фото: Ural Opera Ballet/ Facebook.com

Режиссер отметил, что в своей постановке от постарался уйти от излишней театральности, яркости и «хитовости» «Риголетто». В этом Алексею Франдетти помогла испанская художница Бланка Аньон, которая отвечала за декорации и сценические решения. Благодаря ей все пространство, где происходит действие оперы, выдержано практически в монохромных тонах. Все очень кинематографично. Как в триллерах Альфреда Хичкока. Или графических романах Френка Миллера про Город грехов. Или в экранизациях Джеймса Эллроя про жестокую изнанку богемного Лос-Анджелеса.

Закрепляя свой акцент на удушающей любви родителя, отца, режиссер Алексей Франдетти ввел в оперу визуальное допущение — бессловесную душу Джильды, дочери Риголетто. Эту роль сыграла 9-летняя московская актриса Елизавета Бугулова. Она — призрак. Наваждение, которое существует только в сознании Риголетто, олицетворяя в том числе то, как он видит свою взрослую дочь. Она уже выросла, но отец не хочет этого принять, для него она всегда остается маленькой девочкой, которая нуждается прежде всего в защите.

Елизавета Бугулова, играя душу (или, если хотите, отцовский образ) Джильды, не поет, но появляется в коридорах скупых «хичкоковских декораций» немым укором, намеком, добавляя саспенса.

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P. S. На сегодняшнюю премьеру «Риголетто» билетов уже нет. Но оперу будут показывать еще 20, 21 и 22 сентября.
Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, премьера, Урал Опера Балет
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