Тина Канделаки открыла чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге
22:03, 08 Сентябрь 2019
На турнир, который продлится до 21 сентября, прибыло 488 спортсменов из 91 страны.
Торжественное открытие чемпионата мира по боксу прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО». Ведущей церемонии стала Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Она напомнила, что «последний раз Россия (тогда еще СССР) принимала соревнования по боксу такого масштаба в 1989 году».
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Губернатор Куйвашев, присутствовавший на открытии выразил уверенность, что «чемпионат еще сильнее повысит интерес к боксу среди свердловчан»: «Для Свердловской области — большая честь и ответственность принимать соревнования такого высокого уровня. В нашем регионе все больше людей занимаются боксом и другими единоборствами».
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