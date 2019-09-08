Тина Канделаки открыла чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО». Ведущей церемонии стала Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Она напомнила, что «последний раз Россия (тогда еще СССР) принимала соревнования по боксу такого масштаба в 1989 году».