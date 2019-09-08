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Тина Канделаки открыла чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге

22:03, 08 Сентябрь 2019
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Фото: Instagram @evgenykuyvashev
На турнир, который продлится до 21 сентября, прибыло 488 спортсменов из 91 страны.

Торжественное открытие чемпионата мира по боксу прошло в «Екатеринбург-ЭКСПО». Ведущей церемонии стала Тина Канделаки, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ». Она напомнила, что «последний раз Россия (тогда еще СССР) принимала соревнования по боксу такого масштаба в 1989 году».

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В Екатеринбурге начинается чемпионат мира по боксу среди мужчин. В нем принимают участие более 400 спортсменов. Предыдущие чемпионаты проходили в Катаре и Германии. Для Свердловской области — большая честь и ответственность принимать соревнования такого высокого уровня. В нашем регионе все больше людей занимаются боксом и другими единоборствами. Развивается спортивная инфраструктура, появляется все больше талантливых спортсменов. Я уверен, чемпионат ещё сильнее повысит интерес к боксу среди свердловчан. Желаю спортсменам ярких побед, а зрителям — интересных поединков.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Губернатор Куйвашев, присутствовавший на открытии выразил уверенность, что «чемпионат еще сильнее повысит интерес к боксу среди свердловчан»: «Для Свердловской области — большая честь и ответственность принимать соревнования такого высокого уровня. В нашем регионе все больше людей занимаются боксом и другими единоборствами».
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург Экспо, Екатеринбург, чемпионат мира по боксу, чемпионат мира, боксер, Евгений Куйвашев
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