Екатеринбургский канатоходец покорил мировой рекорд на высоте 350 м
Первый рекорд в этот день был установлен Фриди Кюне из Германии, открывшим соревнования 7 сентября. Максим Кагин выступал последним. Ему предстояло преодолеть дистанцию не менее 240 метров. Он повторил достижение немецкого хайлайнера, пройдя по канату в обе стороны.
Вслед за Кюне по тонкому тросу, натянутому между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers в «Москва-Сити», прошли француз Натан Полану, канадка Мии Ноблен, россияне Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимиру Мурзаеву и Максим Кагин. Спортсменам, выступающим со страховкой, мешал сильный ветер и квадрокоптеры, снимающие происходящее. «Многое зависит от погодных условий: ветер, туман, дождь — все это мешает. Но мероприятие состоится в любом случае. С точки зрения безопасности — мы выступаем со страховкой, она двойная, все проверяется, дублируется», — цитирует Кагина Daily Storm.
Екатеринбургский канатоходец после успешного и рекордного прохождения дистанции написал в Instagram: «Мировой рекорд по высоте городского хайлайна вчера был успешно взят, ну а сегодня мы будем развлекаться на линии наслаждаясь красотой и моментом, впитывая каждый кусочек этого завораживающего пейзажа».
Максим Кагин рассказывая о предстоящем рекорде, сказал: «Пределов на самом деле нет — я, например, ходил на высоте 300 метров в Галиче. Правда, именно в городских условиях это более сложная история — высота ограничена количеством этажей в зданиях».
Мировой рекорд канатоходцев, установленный в день празднования 872-летия Москвы фиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Все хайлайнеры, преодолевшие трассу, считаются его обладателями. Прежнее лостижение было зафиксировано в 2016 году в Мексике — Александр Шульц прошел между небоскребами Torre Reforma и Torre Bancomer на высоте 247 метров.