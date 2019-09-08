Екатеринбургский канатоходец покорил мировой рекорд на высоте 350 м

Первый рекорд в этот день был установлен Фриди Кюне из Германии, открывшим соревнования 7 сентября. Максим Кагин выступал последним. Ему предстояло преодолеть дистанцию не менее 240 метров. Он повторил достижение немецкого хайлайнера, пройдя по канату в обе стороны.

Вслед за Кюне по тонкому тросу, натянутому между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers в «Москва-Сити», прошли француз Натан Полану, канадка Мии Ноблен, россияне Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимиру Мурзаеву и Максим Кагин. Спортсменам, выступающим со страховкой, мешал сильный ветер и квадрокоптеры, снимающие происходящее. «Многое зависит от погодных условий: ветер, туман, дождь — все это мешает. Но мероприятие состоится в любом случае. С точки зрения безопасности — мы выступаем со страховкой, она двойная, все проверяется, дублируется», — цитирует Кагина Daily Storm.