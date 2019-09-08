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Екатеринбургский канатоходец покорил мировой рекорд на высоте 350 м

12:00, 08 Сентябрь 2019
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Хайлайнер Максим Кагин
Фото: Дмитрий Шевалдин
Максим Кагин прошел по тонкому тросу между небоскребами «Око» и Neva Towers на праздновании 872-летия Москвы.

Первый рекорд в этот день был установлен Фриди Кюне из Германии, открывшим соревнования 7 сентября. Максим Кагин выступал последним. Ему предстояло преодолеть дистанцию не менее 240 метров. Он повторил достижение немецкого хайлайнера, пройдя по канату в обе стороны.

Вслед за Кюне по тонкому тросу, натянутому между Южной башней комплекса «Око» и небоскребом Neva Towers в «Москва-Сити», прошли француз Натан Полану, канадка Мии Ноблен, россияне Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимиру Мурзаеву и Максим Кагин. Спортсменам, выступающим со страховкой, мешал сильный ветер и квадрокоптеры, снимающие происходящее. «Многое зависит от погодных условий: ветер, туман, дождь — все это мешает. Но мероприятие состоится в любом случае. С точки зрения безопасности — мы выступаем со страховкой, она двойная, все проверяется, дублируется», — цитирует Кагина Daily Storm.

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Москва-сити) Мировой рекорд по высоте городского хайлайна вчера был успешно взят, ну а сегодня мы будем развлекаться на линии с 10 до 4 наслаждаясь красотой и моментом, впитывая каждый кусочек этого завораживающего пейзажа) Видите маленькую точку - человека?) Если приглядеться, линия проходит от крайнего левого здания до крайнего правого, длина 220 метров и высота 350 метров) Это фото полностью отражает масштаб) Спасибо за фото @shakuto Спасибо @slackline_tribe_moscow #highline #tramontana #москва872 #moscowcity #oko #neva #nevatowers #okotower #slacklife #worldrecord #moscow #extreme #show #хайлайн #москвасити

Публикация от Maksim Kagin (@kagin_maksim)

Екатеринбургский канатоходец после успешного и рекордного прохождения дистанции написал в Instagram: «Мировой рекорд по высоте городского хайлайна вчера был успешно взят, ну а сегодня мы будем развлекаться на линии наслаждаясь красотой и моментом, впитывая каждый кусочек этого завораживающего пейзажа».

Максим Кагин рассказывая о предстоящем рекорде, сказал: «Пределов на самом деле нет — я, например, ходил на высоте 300 метров в Галиче. Правда, именно в городских условиях это более сложная история — высота ограничена количеством этажей в зданиях».

Мировой рекорд канатоходцев, установленный в день празднования 872-летия Москвы фиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Все хайлайнеры, преодолевшие трассу, считаются его обладателями. Прежнее лостижение было зафиксировано в 2016 году в Мексике — Александр Шульц прошел между небоскребами Torre Reforma и Torre Bancomer на высоте 247 метров.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Развлечения, рекорд, Москва, канатоходец, Максим Кагин
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