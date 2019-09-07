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«Будет сложно»: сборная России провела тренировку перед ЧМ по боксу

15:24, 07 Сентябрь 2019
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Фото: ЕТВ
Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.
Мужская сборная России по боксу завершает подготовку к чемпионату миру, который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Спортсмены прибыли в столицу Урала в пятницу, 6 сентября. До этого они готовились к мировому первенству в Златоусте. Сегодня боксеры провели открытую тренировку в академии единоборств РМК. А уже завтра их ждет жеребьевка.

Главный тренер россиян Виктор Фархутдинов назвал одним из главных соперников сборную Кубы, в составе которой пять чемпионов мира и два победителя Олимпийских игр, а также Узбекистана и Казахстана. «Будем стараться завоевать как можно больше золотых медалей, но будет нелегко», — сообщил он.
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В состав российской сборной вошли восемь боксеров: Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).

«У нас собралась очень ровная команда. Мы даже пригласили боксера 2000 года Илью Попова, который выиграл Европу и юношескую олимпиаду. Он очень убедительно показал себя в Кисловодске и наш тренерский штаб решил, что он достоин выступать на мировом уровне», — рассказал тренер.

Всего в чемпионате мира примут участие 488 спортсменов из 91 страны. Соревнования пройдут в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Чего ждать от соревнований, ЕТВ рассказывал здесь.

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, чемпионат мира, бокс, спорт, Академия единоборств, РМК
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