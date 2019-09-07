«Будет сложно»: сборная России провела тренировку перед ЧМ по боксу

Мужская сборная России по боксу завершает подготовку к чемпионату миру , который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Спортсмены прибыли в столицу Урала в пятницу , 6 сентября. До этого они готовились к мировому первенству в Златоусте. Сегодня боксеры провели открытую тренировку в академии единоборств РМК. А уже завтра их ждет жеребьевка.



