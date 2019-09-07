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«Автомобилист» обыграл СКА с разницей в три шайбы

12:10, 07 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Екатеринбургские хоккеисты показали мощную игру на домашней арене.
В КРК «Уралец» выдался жаркий матч: наш «Автомобилист» и питерский СКА до последнего боролись за победу в очередном туре КХЛ. В первый период ни одна из команд не отметилась шайбой, но вот уже в самом начале второго в ворота СКА назначили буллит. Правда, нападающий «Автомобилиста» Дэн Сэкстон не смог забить шайбу.

Екатеринбуржцам удалось выйти вперед после того, как Брукс Мэйсек воспользовался ошибкой соперника (который, между прочим, остался в большинстве) и открыл счет. После этого «Автомобилист» пропустил шайбу, но спустя еще 11 секунд снова оторвался от соперника. На этот раз шайбой отметился Евгений Мозер.

Перед самым перерывом шайбу в ворота СКА забил Андрей Обидин, и команды ушли в раздевался с промежуточным счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста». В третьем периоде питерцы отвоевали одну шайбу, но еще две забили екатеринбуржцы: Андрей Василевский и Букс Мэйсек. Встреча закончилась со счетом 5:2.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, СКА, ХК Автомобилист, спорт, хоккей, Екатеринбург
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