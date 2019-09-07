«Автомобилист» обыграл СКА с разницей в три шайбы

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Екатеринбуржцам удалось выйти вперед после того , как Брукс Мэйсек воспользовался ошибкой соперника ( который , между прочим , остался в большинстве) и открыл счет. После этого « Автомобилист» пропустил шайбу , но спустя еще 11 секунд снова оторвался от соперника. На этот раз шайбой отметился Евгений Мозер.





Перед самым перерывом шайбу в ворота СКА забил Андрей Обидин , и команды ушли в раздевался с промежуточным счетом 3:1 в пользу « Автомобилиста». В третьем периоде питерцы отвоевали одну шайбу , но еще две забили екатеринбуржцы: Андрей Василевский и Букс Мэйсек. Встреча закончилась со счетом 5:2.

В КРКУралец» выдался жаркий матч: нашАвтомобилист» и питерский СКА до последнего боролись за победу в очередном туре КХЛ. В первый период ни одна из команд не отметилась шайбойно вот уже в самом начале второго в ворота СКА назначили буллит. ПравданападающийАвтомобилиста» Дэн Сэкстон не смог забить шайбу.