Вечеринки Уральской биеннале будут проходить в азиатском бистро

Все after-party 5-й Уральской индустриальной биеннале будут проходить в азиатском бистро «Сойка». Об этом ЕТВ рассказали в «Бюро100».

Комиссар биеннале Алиса Прудникова рассказала, что организаторы специально выбрали неформальное место, где можно осмыслить и обсудить увиденное на выставке за бокалом вина. Остановились на «Сойке», потому что сами уже «поселились» здесь с Шаоюй Вэн, куратором 5-й биеннале. В прошлое воскресенье в «Сойке» уже прошла первая встреча для всех желающих.

5-я Уральская индустриальная биеннале открывается 12 сентября и проработает до конца ноября.

