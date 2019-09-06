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Вечеринки Уральской биеннале будут проходить в азиатском бистро

11:57, 06 Сентябрь 2019
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Фото: «Бюро100»
«Сойка» станет неформальной площадкой, где предлагают осмыслить увиденное на выставке.

Все after-party 5-й Уральской индустриальной биеннале будут проходить в азиатском бистро «Сойка». Об этом ЕТВ рассказали в «Бюро100».

Комиссар биеннале Алиса Прудникова рассказала, что организаторы специально выбрали неформальное место, где можно осмыслить и обсудить увиденное на выставке за бокалом вина. Остановились на «Сойке», потому что сами уже «поселились» здесь с Шаоюй Вэн, куратором 5-й биеннале. В прошлое воскресенье в «Сойке» уже прошла первая встреча для всех желающих.

5-я Уральская индустриальная биеннале открывается 12 сентября и проработает до конца ноября.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, биеннале, Биеннале современного искусства, Уральская биеннале, Екатеринбург
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