Топ-5 новостей недели. От Зимнего дворца до Бориса Рыжего
19:00, 06 Сентябрь 2019
Дайджест самых главных новостей Екатеринбурга от ЕТВ.
В Екатеринбурге совершенно внезапно, без прелюдий и реверансов, наступила настоящая осень. То есть промозглая, ветреная и совсем не приятная. Зато город как-то, знаете, оживился: вернулись школьники, студенты и пробки. Теперь в таком режиме мы будем жить до следующего лета — до него осталось каких-то девять месяцев.
Вместе с горожанами ожила и новостная повестка. ЕТВ, как и каждую пятницу вот уже третий год подряд, напоминает, что произошло в Екатеринбурге за эту неделю.
Но сначала коллаж, на котором наш дизайнер зашифровал пять главных новостей:
Екатеринбург другими глазами: «В Мексике буду скучать по трамваям»
Выходцы из теплых стран часто жалуются на переменчивую уральскую погоду.
Подайте на пропитание
Животные екатеринбургского зоопарка с радостью примут ваши огородные излишки. Если вы понимаете, что урожай не съедите даже с помощью всей своей семьи, то несите все скорее по адресу улица Мамина-Сибиряка, 189, у служебного входа со стороны Луначарского вас будут ждать работники питомника с 7:00 до 23:00. Какие дары предпочтительнее, читайте здесь.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.
Ожившие полотна
В чуть запоздавший День знаний, 2 сентября, распахнула двери школа № 140 на Вторчермете. Спросите, что в ней такого? А то, что когда-то там учился владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский.
Став крупным бизнесменом, он не забыл родное учебное заведение и начал его облагораживать. По своему неповторимому вкусу: так, в этом году фойе превратилось в смесь Зимнего и цыганского дворцов. На запуск обратили внимание не только столичные урбанисты, но и заграничные журналисты.
Вечная песня
Накануне в очередной объезд по объектам благоустройства отправился профильный вице-мэр Алексей Бубнов. Нагоняй от него в этот раз получили все, кто работает на Эльмаше, Пионерском и в центре города. Тогда же Бубнов порадовал горожан новостью о том, что по Макаровскому мосту совсем скоро поедут трамваи — 14 октября.
А вот узнавать судьбу болезненного ремонта сквера за Оперным театром нам пришлось самим. Выяснилось, что в таких задержках виновато… Кемерово. Город заказал монумент в память о погибших в «Зимней вишне», из-за чего на уральское благоустройство не хватило розового гранита. Закончить работы в сквере обещают только к концу сентября.
Забытый паркхозактив
ЕТВ выбирает нового директора ЦПКиО.
Долгая память
Депутат гордумы Дмитрий Сергин поддержал своего избирателя и поднял вопрос о том, чтобы назвать что-нибудь именем Бориса Рыжего на Вторчермете. Улицу или, может быть, сквер. Правда, по пути Сергин выяснил, что его исключили из комиссии по топонимике, но помочь все равно обещал. ЕТВ тоже поддерживает эту идею — все-таки даже в Челябинске есть мемориальная табличка в память о Борисе Рыжем, а в родном Екатеринбурге нет.
Досье знаний: кто ты — ботаник, фантазер или лентяй
Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?
Восстановление по требованию
Покрас Лампас приедет в Екатеринбург восстанавливать свое граффити на площади 1-й Пятилетки неизвестно когда. Ожидалось, что автор супрематического креста вернется в уральскую столицу в сентябре, но точной даты все еще нет. В дирекции «Стенограффии», которая организовывала приезд художника, утверждают, что у Лампаса слишком плотный график и пока неизвестно, когда у него получится приехать.
Вот и все! Хороших выходных!
Новое и интересное
Парки и скверы Высокинского
События
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Новый сезон в Театре оперы и балета
Разговор с Юлием Гусманом