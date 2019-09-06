Топ-5 новостей недели. От Зимнего дворца до Бориса Рыжего

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Вместе с горожанами ожила и новостная повестка. ЕТВ , как и каждую пятницу вот уже третий год подряд , напоминает , что произошло в Екатеринбурге за эту неделю.





Но сначала коллаж , на котором наш дизайнер зашифровал пять главных новостей:

В Екатеринбурге совершенно внезапнобез прелюдий и реверансовнаступила настоящая осень. То есть промозглаяветреная и совсем не приятная. Зато город как-тознаетеоживился: вернулись школьникистуденты и пробки. Теперь в таком режиме мы будем жить до следующего лета — до него осталось каких-то девять месяцев.