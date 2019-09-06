Монеточка выпустила клип, снятый в Лос-Анджелесе

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В видео мелькают известные американские небоскребы и карикатурные южные городки. С ними переплетаются русские культурные аллюзии — сторублевые купюры , герои советских фильмов и Серебряное копытце. Натурные съемки сменяются мультяшными вставками.







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Лиза Монеточка выпустила клип на одну из песен прошлогоднего альбомаРаскраски для взрослых» —Нет монет». Его снимали в Лос-Анджелесеи в сюжете мелькают цитаты на американскую культуру: культовый сериалТвин Пикс», фильмБойцовский клуб», стендап-шоу и рэп-баттлыа также поднимается проблема шутинга.