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Монеточка выпустила клип, снятый в Лос-Анджелесе

08:46, 06 Сентябрь 2019
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Фото: кадр из клипа «Нет монет» \youtube
Видео екатеринбургской певицы снято на песню «Нет монет» с прошлогоднего альбома.
Лиза Монеточка выпустила клип на одну из песен прошлогоднего альбома «Раскраски для взрослых» — «Нет монет». Его снимали в Лос-Анджелесе, и в сюжете мелькают цитаты на американскую культуру: культовый сериал «Твин Пикс», фильм «Бойцовский клуб», стендап-шоу и рэп-баттлы, а также поднимается проблема шутинга.

В видео мелькают известные американские небоскребы и карикатурные южные городки. С ними переплетаются русские культурные аллюзии — сторублевые купюры, герои советских фильмов и Серебряное копытце. Натурные съемки сменяются мультяшными вставками.

Сама Лиза предстает в нескольких образах: компьютерного хакера, священника, певицы из бара, американской школьницы и ангела. Клип можно посмотреть здесь.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, клип, монеточка, Екатеринбург
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