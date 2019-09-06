Монеточка выпустила клип, снятый в Лос-Анджелесе
08:46, 06 Сентябрь 2019
Видео екатеринбургской певицы снято на песню «Нет монет» с прошлогоднего альбома.
Лиза Монеточка выпустила клип на одну из песен прошлогоднего альбома «Раскраски для взрослых» — «Нет монет». Его снимали в Лос-Анджелесе, и в сюжете мелькают цитаты на американскую культуру: культовый сериал «Твин Пикс», фильм «Бойцовский клуб», стендап-шоу и рэп-баттлы, а также поднимается проблема шутинга.
В видео мелькают известные американские небоскребы и карикатурные южные городки. С ними переплетаются русские культурные аллюзии — сторублевые купюры, герои советских фильмов и Серебряное копытце. Натурные съемки сменяются мультяшными вставками.
Сама Лиза предстает в нескольких образах: компьютерного хакера, священника, певицы из бара, американской школьницы и ангела. Клип можно посмотреть здесь.
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