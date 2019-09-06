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Иванов все еще ждет в «Урале» освобожденного из колонии Мамаева

13:41, 06 Сентябрь 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Спортивный функционер заявил, что клуб не потянет огромную зарплату.
Президент «Урала» Григорий Иванов по-прежнему готов подписать Павла Мамаева. Сегодня стало известно, что он и Александр Кокорин выйдут на свободу по УДО.

«Конечно, мы заинтересованы в услугах такого профессионала, но пока они с Кокориным еще даже не на свободе. Главный вопрос в том, какой контракт будет у футболиста. Платить деньги, которые он получал в »Краснодаре» мы не сможем», — сказал Иванов «Комсомольской правде». По его мнению, материальные запросы Мамаева после освобождение «не утихнут».

В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев ударно отметили десятилетие дружбы в Москве. Сначала они напали на водителя ведущей Первого канала и довели его до реанимации, нанеся черепно-мозговую травму и сломав нос. Затем футболисты устроили драку в кофейне, где стульями били чиновника Минпромторга. Кирилл и Александр Кокорины получили по 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев.

Ранее президент «Урала Григорий Иванов уже заявлял, что готов принять осужденных Кокорина и Мамаева в команду. А потом сделал это еще раз. И снова.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, футбол, ФК "Урал", Григорий Иванов, фк урал, Павел Мамаев, Григорий Иванов
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