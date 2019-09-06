Иванов все еще ждет в «Урале» освобожденного из колонии Мамаева

Президент « Урала» Григорий Иванов по-прежнему готов подписать Павла Мамаева. Сегодня стало известно , что он и Александр Кокорин выйдут на свободу по УДО.





« Конечно , мы заинтересованы в услугах такого профессионала , но пока они с Кокориным еще даже не на свободе. Главный вопрос в том , какой контракт будет у футболиста. Платить деньги , которые он получал в »Краснодаре» мы не сможем», — сказал Иванов « Комсомольской правде». По его мнению , материальные запросы Мамаева после освобождение « не утихнут».



