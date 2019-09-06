Екатеринбург замкнул топ-200 популярных у туристов городов
11:05, 06 Сентябрь 2019
В рейтинг также попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток.
Екатеринбург попал в топ-200 городов, популярных у иностранных туристов со всего мира. Уральская столица замкнула этот рейтинг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Mastercard Global Destination Cities Index.
Эксперты международной платежной системы анализировали данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников и объем их трат. Помимо Екатеринбурга, в рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток. Самыми же популярными городами стали Бангкок, Париж и Лондон.
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