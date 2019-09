Афиша не для всех: пробуемся в хор и открываем биеннале

Они балансируют на грани экзистенциального пост-панка и пишут волшебный синти-поп. Звучание группы White Lies будоражит нервы поклонников и завоевывает сердца новых слушателей, которые любят красивые небанальные мелодии.

В Екатеринбурге британский коллектив представит новый альбом Five, каждая из песен которого приправлена интимной лирикой басиста Чарльза Кейва. Благодаря своей искренности Five получил наивысшую оценку в истории группы на сайтах-агрегаторах Metacritic и Album of the Year, а теперь ждет реакции от уральской публики.

Что: концерт White Lies

Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)

Когда: 24 сентября в 20:00

Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь