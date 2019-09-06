Афиша не для всех: пробуемся в хор и открываем биеннале

Два коротких спектакля можно будет посмотреть в Ельцин Центре. Танцевальные компании Zonk’a и РОДИНА покажут зрителям постановки «Эссенция» и «Внутри меня». Первый спектакль — синтез интеллектуальной телесности и эмоциональной выразительности. «Углубляясь в исследование множественной телесности и разномасочности человеческого поведения, нам важно было вывести свою краткую формулу человеческой жизни как чудесного экстракта, представляющего собой игру ума, тела и энергии, которая вечна», — рассказывают создатели «Эссенции».

Второй спектакль тесно связан с местом, где вырос его автор Алексей Орлов. «В детстве почти каждое лето я проводил в деревне моей бабушки, плавая в реке и озере, гуляя в лесу и собирая ягоды и грибы, бегая по полю. Эти воспоминания оставили в моей душе след, который повлиял на то, как я ощущаю себя сегодня», — комментирует автор постановки.

Что: вечер одноактных спектаклей

Где: кино-конференц-зал Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3)

Когда: 6 сентября в 19:00

Сколько: от 400 рублей, билеты здесь