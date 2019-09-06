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Афиша не для всех: пробуемся в хор и открываем биеннале

07:00, 06 Сентябрь 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ собрал для вас увлекательные события Екатеринбурга, которые стоит посетить в ближайшие дни.
Екатеринбург живет спектаклями, выставками и встречами. Каждую неделю в уральском мегаполисе происходит что-нибудь новое, потому что наши жители не сидят на месте. Они постоянно творят, придумывают классные вещи, приглашают к нам именитых гостей и загораются новыми идеями. И это все можно наблюдать каждый день в разных уголках Екатеринбурга.

Но в суматохе тяжело решить, чем развлечь себя вечером или на выходных, поэтому ЕТВ помог вам. О самых интересных мероприятиях ближайших дней читайте в нашем дайджесте.
По следу Шипулина
Необязательное знакомство с людьми, которые бросили вызов тюменцу с медалями.

Танцевальная эссенция

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Фото: yeltsin.ru

Два коротких спектакля можно будет посмотреть в Ельцин Центре. Танцевальные компании Zonk’a и РОДИНА покажут зрителям постановки «Эссенция» и «Внутри меня». Первый спектакль — синтез интеллектуальной телесности и эмоциональной выразительности. «Углубляясь в исследование множественной телесности и разномасочности человеческого поведения, нам важно было вывести свою краткую формулу человеческой жизни как чудесного экстракта, представляющего собой игру ума, тела и энергии, которая вечна», — рассказывают создатели «Эссенции».

Второй спектакль тесно связан с местом, где вырос его автор Алексей Орлов. «В детстве почти каждое лето я проводил в деревне моей бабушки, плавая в реке и озере, гуляя в лесу и собирая ягоды и грибы, бегая по полю. Эти воспоминания оставили в моей душе след, который повлиял на то, как я ощущаю себя сегодня», — комментирует автор постановки.

Что: вечер одноактных спектаклей
Где: кино-конференц-зал Ельцин Центра (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 6 сентября в 19:00
Сколько: от 400 рублей, билеты здесь

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История улицы Бориса Ельцина

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Фото: государственный архив Свердловской области

В апреле 2008 года улица Бориса Ельцина в Екатеринбурге получила свое нынешнее название. История небольшой по протяженности улицы в исторических кварталах Екатеринбурга уходит корнями в 18 век. Сегодня на ней расположены Ельцин Центр и самый высокий небоскреб Екатеринбурга — башня «Исеть». Улица начинается от Октябрьской площади, задуманной как новый административный центр советского Свердловска, пролегает через формирующийся деловой район «Екатеринбург-Сити» к Макаровскому мосту. Историческая улица стала одним из символов архитектуры и застройки города 2000-2010-х годов и одним из важных мест для дискуссий о публичных пространствах Екатеринбурга.

Как и почему тихая улочка на окраине старого Екатеринбурга в современном городе превратилась в одну из самых динамично развивающихся, что происходило на ней в течение 20 века, почему на ней жили главные мукомолы и производители сукна дореволюционного Екатеринбурга, как она связана с китайскими переселенцами начала XX века, архитекторами-конструктивистами, дискуссиями об историческом наследии и с Борисом Ельциным — все это можно будет узнать на экскурсии.

Что: экскурсия по улице Бориса Ельцина
Где: музей Бориса Ельцина (улица Бориса Ельцина, 3)
Когда: 7 сентября с 14:00 до 15:30
Сколько: 300 рублей, билеты по ссылке

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Silent Hill

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Акира Ямаока в центре

Фото: flickr

Море тумана, пугающая неизвестность, странные шумы и шорохи, нарастающая тревога и сжимающий сердце страх. Призраки прошлого, гости из кошмарных снов, непостижимые для человеческого разума существа — все это возникает в сознании при прослушивании музыки Акиры Ямаоки. Произведения японского композитора прозвучали в игре Silent Hill и создали вокруг Ямаоки образ создателя лучшего игрового саундтрека всех времен и народов.

Стилистический охват творчества огромен: от дарк-эмбиента и трип-хопа до индастриал и хард-рока. Полученные от музыки эмоции позволяют слушателю заглянуть в отдаленные уголки своего подсознания. В сентябре это смогут сделать и уральцы.

Что: концерт Акиры Ямаоки
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 8 сентября в 19:00
Сколько: от 1900 рублей, билеты здесь

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Мелочь будут бесплатно менять на банкноты три дня.

Кастинг любителей пения

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Фото предоставлено организаторами

Если вы любите петь и хотите делать это не только в душе, приходите на кастинг Свердловской филармонии. Эксперты готовы прослушать претендентов во все группы хора. Для участия необходимо прислать анкету и согласие на обработку данных директору симфонических коллективов на почту: olga@sgaf.ru, а также подготовить один вокальный номер.

Хор любителей пения создан в филармонии в 2017 году. Он объединяет людей разных возрастов и профессий. Кроме того, хор — активный участник филармонических проектов («Ночь музеев в филармонии», фестиваль «Безумные дни») и опытный конкурсант (дипломы конкурсов «Предчувствие Рождества» в Санкт-Петербурге, Eurasia cantat в Екатеринбурге).

Что: отбор в хор любителей пения
Где: Свердловская филармония (улица Карла Либкнехта, 38А)
Когда: 10 сентября в 17:00
Сколько: бесплатно, захватите свой прекрасный голос

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Кем бы вы были в школе, если оценить вас по уровню базовых знаний общеобразовательной программы?

V Уральская индустриальная биеннале

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Фото: Уральская индустриальная биеннале / vk.com/uralbiennial

Каждые два года во многих городах мира проводятся выставки современного искусства в особой форме, название которой произошло от латинского bis и annuus — «дважды» и «год» и закрепилось за ней после самой первой биеннале в Венеции в конце 19 века. Долгое время она и оставалась эталоном международных выставок, пока уже в совершенно других реалиях, в конце 20 века, этот формат не стал доминирующим в сфере современного искусства.

Уральскую индустриальную биеннале можно считать относительно молодой: выставка, организованная Государственным центром современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО, проходит в Екатеринбурге и Уральском регионе с 2010 года. В 2019 году она состоится в пятый раз.

Темой биеннале этого года стало «Бессмертие». Художники будут переосмыслять его в своих работах и рассказывать об этом ценителям искусства.

Что: V Уральская индустриальная биеннале
Где: Оптико-механический завод (улица Восточная, 33Б) и кинотеатр «Колизей» (проспект Ленина, 43)
Когда: с 12 сентября до 1 декабря
Сколько: 400 рублей, о программе читайте здесь

Подрядчики оправдались перед мэрией Екатеринбурга за долгий ремонт
Чиновники объехали улицы города, на которых еще нет свежего асфальта и гранитных тротуаров.

High-Tech Minimal

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Фото: borisbrejcha.de

Самобытный музыкант Борис Брейча представит вниманию екатеринбургской публики свой стиль High-Tech Minimal. Философия Брейча состоит в том, чтобы через многочисленные эксперименты со звуком показывать людям, что минимал и техно могут быть по-настоящему содержательными, что в жанрах электронной музыки может быть гораздо больше, чем просто ритмичные звуки.

Что: концерт Boris Brejcha
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 13 сентября в 23:00
Сколько: от 2800 рублей, билеты здесь

Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой.

Love Your Health

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Фото предоставлено организаторами

Фестиваль экологии, здоровья и спорта Love Your Health соберет на Плотинке всех неравнодушных. Для участников проведут лекции, тренировки, медитации, консультации психологов и ученых. Зоны спорта, лекторий, мастер-классы, маркет и фуд-корт будут работать параллельно. Тренировки от Pro. Гибкость, World Class пройдут в крытом шатре, на Плотинке будет доступен велопрокат Electra и открытая тренировка от Ural Surf. В зоне маркета будет работать сбор и кастомайз одежды. Партнером лектория выступит Уральский институт гештальта и современной психологии. Детская программа будет включать в себя бесплатные экспериментальные занятия от NEWTON PARK, занятия ментальной арифметикой и уроки лепки из глины. Специальную программу готовит промо-бюро «Теснота».

С помощью фестиваля организаторы транслируют ценности осознанного потребления и zero waste, социализацию через спорт, саморазвитие, активизм, любовь к себе и заботу о других. На фестивале будут предусмотрены баки для раздельного сбора мусора и вода в свободном доступе, чтобы можно было наливать ее в кружки.

Что: фестиваль Love Your Health
Где: Плотинка
Когда: 14 сентября с 11:00 до 20:00
Сколько: нисколько, программа здесь

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Дорогу танкам

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Фото предоставлено организаторами

Редкий баланс между консерватизмом и новаторством ждет екатеринбуржцев. Глубокомысленные тексты и яркие концептуальные эксперименты привезет в уральскую столицу рок-банда из Коломны «Дайте танк». В багаже ансамбля более десяти релизов и репутация мощного живого состава. Еще одна важная традиция — «Осенний бал пожилой молодежи». Он представляет собой большой концерт, который принято посещать в праздничных нарядах.

Что: концерт группы «Дайте танк»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 14 сентября в 20:00
Сколько: 1800 рублей, билеты здесь

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.

Ляоакын

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Фото: группа «Хадн Дадн» / vk.com/hadndadn

Московская тройка «Хадн Дадн» с безумно веселыми и одновременно тоскливыми песнями про армян, наволочку, пиво «Трехгорное», Азизу, Лену, Свету, Мишу и коней выпустила альбом-манифест «Ляоакын». Так же называется и личный жанр группы, который ребята придумали за три года. Загадочные и легкие синтезаторные композиции, проникнутые светлой грустью и колоритными деталями, сложились для музыкантов в new russian vibe. Выпуск нового альбома станет первым сольным выступлением «Хадн Дадн» в уральской столице.

Что: концерт «Хадн Дадн»
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 15 сентября в 20:00
Сколько: от 800 рублей, билеты здесь

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Игроки получают по 300 тысяч за победу.

345

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Фото предоставлено организаторами

В сентябре театр «Провинциальные танцы» откроет новый сезон. На малой сцене екатеринбургского ТЮЗа 24 сентября зрители увидят вечер танцевальных спектаклей, объединенных названием «345». Это интернациональный проект, в котором пять хореографов из четырех стран — России, Швейцарии, Польши и Израиля, представят три постановки, созданные специально для «Провинциальных танцев».

Первый спектакль «Свободу статуе!» не имеет сюжета. Во второй постановке под названием Ipseity раскроется личный опыт танцовщиков, их физические навыки, телосложение и характер. В третьем спектакле «Сердце на его рукаве» вы увидите боль — ее философские, исторические, личностные, физические и моральные аспекты.

Что: открытие сезона «Провинциальных танцев»
Где: ТЮЗ (улица Карла Либкнехта, 48)
Когда: 24 сентября в 19:00
Сколько: 1000-1500 рублей, билеты здесь

Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?

White Lies

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Фото: White Lies / vk.com/whiteliescomru

Они балансируют на грани экзистенциального пост-панка и пишут волшебный синти-поп. Звучание группы White Lies будоражит нервы поклонников и завоевывает сердца новых слушателей, которые любят красивые небанальные мелодии.

В Екатеринбурге британский коллектив представит новый альбом Five, каждая из песен которого приправлена интимной лирикой басиста Чарльза Кейва. Благодаря своей искренности Five получил наивысшую оценку в истории группы на сайтах-агрегаторах Metacritic и Album of the Year, а теперь ждет реакции от уральской публики.

Что: концерт White Lies
Где: Tele-club (улица Карьерная, 16)
Когда: 24 сентября в 20:00
Сколько: от 2000 рублей, билеты здесь

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Рабочие продолжают прокладывать пути. 
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, экскурсия, вечеринка, театр, город, спектакль, афиша, афиша не для всех, Екатеринбург
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