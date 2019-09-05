Руководители «Автомобилиста» назвали задачу на сезон
12:23, 05 Сентябрь 2019
Также стал известен актуальный бюджет клуба.
Хоккейный «Автомобилист» планирует побороться за место в финале Кубка Гагарина. Об этом на традиционной пресс-конференции в начале сезона сказал гендиректор клуба Андрей Козицын. «Задача — сделать все, чтобы попасть в финал плей-офф», — сказал он.
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов заметил, что на перед сезоном команда изменила систему подготовки. »Нагрузки увеличили. Тренерский штаб смотрит на весь сезон, но акцентирует на весне [когда начнется плей-офф]. Команда строится фактически заново, еще идет притирка. Те нюансы, те шероховатости, которые сейчас есть — как раз из-за этого. Сезон будет очень сложный. Будем стараться выполнить стратегию на чемпионат», — заверил наставник.
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Директор екатеринбургского клуба Максим Рябков добавил, что «все селекционные движения были направлены на то, чтобы на плей-офф команда была боеспособна». Функционер также уточнил, каков на сегодня бюджет «Автомобилиста». «Наш бюджет суммарный — два миллиарда рублей. Прошу не путать бюджет и зарплатную ведомость. Есть другие расходы, без которых невозможно функционирование профессионального клуба. Зарплата составляет примерно половину бюджета», — подчеркнул Рябков.
В первых двух турах нынешнего сезона «Автомобилист» одержал две непростые победы: на своей площадке с одинаковым счетом 3:2 были обыграны «Северсталь» и «Витязь». Завтра пройдет игра с питерским СКА, тоже дома.
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