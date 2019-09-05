Руководители «Автомобилиста» назвали задачу на сезон

Хоккейный « Автомобилист» планирует побороться за место в финале Кубка Гагарина. Об этом на традиционной пресс-конференции в начале сезона сказал гендиректор клуба Андрей Козицын. « Задача — сделать все , чтобы п опасть в финал плей-офф», — сказал он.



